Draghis letzter Akt

Kai Pfaffenbach/REUTERS Findet, er hat einen guten Job gemacht: Der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi (Frankfurt am Main, 27.3.2019)

Am vergangenen Donnerstag hat der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) Mario Draghi neue Maßnahmen verkündet. Besonders der Plan, ab dem 1. November jeden Monat und auf unbestimmte Zeit für 20 Milliarden Euro Anleihen und Pfandbriefe aufzukaufen, sorgte nach dem Treffen in Frankfurt am Main für Missmut im Zentralbankrat. »Dieses breite Paket an Maßnahmen, und dabei hauptsächlich der neue Start des Ankaufprogramms von Obligationen, steht in keinem Verhältnis zu den heutigen ökonomischen Gegebenheiten, und es gibt fundierte Gründe, die Effektivität in Zweifel zu ziehen«, kritisierte Klaas Knot, der Präsident der Niederländischen Zentralbank, in einer Presseerklärung vom Freitag als erster Draghis Politik.

Die Finanzierungsbedingungen für Staat, Betriebe und Privatpersonen seien so gut wie nie und würden für Konsum, Investitionen und Kreditvergabe kein Hindernis sein. »Gleichzeitig gibt es zunehmend Signale eines Mangels an Investitionen mit einem niedrigen Risikoprofil, eine gestörte Preisbildung auf Finanzmärkten und eine risikofreudiges Verhalten auf dem Immobilienmarkt«, schrieb Knot. Aber es sei weder eine Deflation in Sicht noch gäbe es Anzeichen für eine EU-weite Rezession. »Das einzige, was im Moment erkennbar ist, ist, dass die Inflationsprognose hinter dem EZB-Bestreben zurückbleibt«, so Knot. Die EZB möchte die Inflation auf knapp unter zwei Prozent bringen. Im Juli lag sie bei nur einem Prozent. »Das ist beunruhigend, aber bedeutet nicht, dass die Wiederaufnahme einer weitreichenden Maßnahme wie des Ankaufprogramms das geeignete Instrument ist.«

Es ist sehr ungewöhnlich, dass sich ein Mitglied des Europäischen Zentralbankrates öffentlich gegen Beschlüsse der EZB stellt. »Meistens wird Kritik intern besprochen«, kommentierte die Tageszeitung Het Financieele Dagblad (FD) am Freitag online. Knot fiel allerdings schon im Januar 2015 in der Fernsehsendung »Buitenhof« als Gegner eines Ankaufprogramms auf. Damals hatte die EZB angekündigt, für Hunderte Milliarden Euro Schulden der Euro-Staaten aufzukaufen. Knot nannte das damals »Rosskur«, ohne zu bedenken, dass die Anleihenkäufe einige EU-Staaten vor einem Staatsbankrott bewahrt hatten.

Der niederländische Notenbankpräsident steht mit seiner Kritik nicht alleine. Der Gouverneur der österreichischen Zentralbank, Robert Holzmann, hielt Draghis Maßnahmen am Freitag gegenüber Bloomberg möglicherweise für einen Irrtum. Auch der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, soll in der Sitzung deutlich Bedenken geäußert haben und fand dabei offenbar auch Frankreichs Unterstützung. Die Gegner hoffen nun auf die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die am 1. November das Ruder von Draghi übernehmen wird.

Nach Informationen von Spiegel online am Freitag waren die Mehrheitsverhältnisse im Zentralbankrat denkbar knapp. Von den 25 Mitgliedern sollen mindestens zehn gegen Draghis Politik des »billigen Geldes« gewesen sein. Draghis Wahrnehmung war eine andere: »Es war überdeutlich, dass eine große Mehrheit dafür war«, zitierte ihn das FD am Donnerstag. Deshalb sei keine Abstimmung nötig gewesen. »Wir haben in der Euro-Zone elf Millionen Arbeitsplätze geschaffen und für ein nachhaltiges Wachstum gesorgt. Das ist durch unsere Politik geschehen, eine andere Politik gab es nicht«, stellte Draghi sein Licht nicht unter den Scheffel. »Nun ist es höchste Zeit, dass die Haushaltspolitik den Stab übernimmt.« Ein kleiner Seitenhieb gegen die Bundesrepublik. Die »schwarze Null«, seit einigen Jahren die heilige Kuh der deutschen Politik, geht Draghi schon seit langem auf die Nerven. Angesichts einer drohenden Rezession in Deutschland müsse die Regierung in Berlin endlich aktiv gegensteuern und dafür auch Schulden machen, glaubt nicht nur Draghi, sondern auch andere Ökonomen.

US-Präsident Donald Trump unterstellte am Donnerstag auf Twitter, die EZB schwäche mit ihren Maßnahmen absichtlich den Euro – auf Kosten des Dollars. Das schade dem Export der USA. Die Europäer »werden dafür bezahlt, Geld zu leihen, während wir Zinsen zahlen!« Er forderte die US-Notenbank Fed einmal mehr auf, ebenfalls die Zinsen zu senken, um im Vergleich mit der EU wettbewerbsfähig zu bleiben. »Wir machen keine Währungspolitik«, wies Draghi die Anschuldigung laut FD umgehend zurück. Tatsächlich sackte der Euro-Kurs am Donnerstag aber auf den tiefsten Stand seit über zwei Jahren.

»Die Niedrigzinspolitik der EZB ist für die Niederlande extra delikat, wegen der großen Folgen für die Rentenfonds«, erklärte das FD. »Je niedriger die Zinsen, umso niedriger der Deckungsgrad der Fonds.« Seit Juni sei er bereits um zehn bis 15 Prozent gesunken und nähere sich dem Tiefpunkt, den er während der Finanzkrise erreicht hatte. »Anfang des kommenden Jahres drohen nun viel größere Kürzungen«, befürchtet die Zeitung.