200 Firmen beteiligen sich an Klimastreik

Berlin. Gut 200 Mitgliedsfirmen des ökologisch orientierten Verbands »Unternehmensgrün« beteiligen sich am Freitag aktiv am bundesweiten Klimastreik, schließen ihre Geschäfte und rufen ihre Mitarbeiter auf, für mehr Klimaschutz auf die Straße zu gehen. Darunter die GLS-Bank mit 500 Beschäftigten, »Naturstrom« mit 400 Mitarbeitern sowie kleine und mittelständische Unternehmen, wie die Verbandsgeschäftsführerin Katharina Reuter am Montag erklärte. (dpa/jW)