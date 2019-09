Sachsen begonnen

Dresden. Die Sondierungsgespräche von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und SPD zur Bildung einer gemeinsamen Regierung in Sachsen haben am Montag begonnen. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) begrüßte die Delegationen. Er schlug vor, die erste Sondierungsrunde in Regie der Christdemokraten durchzuführen. Die CDU war bei der Landtagswahl in Sachsen am 1. September mit 32,1 Prozent der Stimmen vor der AfD (27,5 Prozent) stärkste Kraft geworden. Dahinter liegen Linke (10,4), Grüne (8,6) und SPD (7,7). Bislang hält die Union ein »schwarz-grün-rotes« Bündnis im Freistaat für alternativlos. (dpa/jW)