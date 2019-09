Kein Durchbruch

Yves Herman/REUTERS Boris Johnson und Jean-Claude Juncker am Montag in Luxemburg

Ohne greifbare Fortschritte ist am Montag ein Treffen zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker (vorn rechts)zu Ende gegangen. Juncker erklärte nach der Unterredung, es sei an Großbritannien, umsetzbare und mit dem Austrittsabkommen vereinbare Angebote zu unterbreiten. »Solche Vorschläge sind noch nicht gemacht worden«, betonte er. Der britsche Premier will bis zum EU-Gipfel am 17. Oktober Änderungen am EU-Austrittsabkommen durchsetzen, was Brüssel bislang ablehnt. (dpa/jW)