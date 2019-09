Breites Bündnis für »Klimastreik«

Silas Stein/dpa Klimaschützer bei den Protesten gegen die internationale Automobilausstellung am Freitag in Frankfurt am Main

Zahlreiche Organisationen und Verbände unterstützen den von der Jugendbewegung »Fridays for Future« weltweit ausgerufenen »Klimastreik« am Freitag dieser Woche in Deutschland. Neben großen Umweltorganisationen, der Evangelischen Kirche, der Partei Die Linke und den Grünen ruft auch die Gewerkschaft Verdi zur Teilnahme auf – allerdings nicht in Form einer kollektiven Arbeitsniederlegung, sondern nur soweit es möglich ist, sich dafür freizunehmen. Klimaschutz sei »weltweit eine Aufgabe von absoluter Dringlichkeit«, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske am Montag in Berlin bei einer Pressekonferenz mit den Organisatoren. Einige hundert Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben mit einer Unterschriftenaktion einen offiziellen Streikaufruf gefordert, während die Spitzen von Verdi und Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) sich auf geltendes Arbeitsrecht berufen. Demnach sind Streiks nur für tariflich regelbare Ziele zulässig.

Die stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, betonte am Montag in Berlin, ihre Kirche stelle sich »ausdrücklich an die Seite der Jugendlichen«. Sie habe bereits in Gottesdiensten zu einer Beteiligung aufgerufen und werde am Freitag auch mit Glockengeläut auf die Aktionen aufmerksam machen.

Den Organisatoren zufolge wollen sich nach derzeitigem Stand mehr als 200 Organisationen aus verschiedenen Bereichen den jungen Demonstranten bei ihren wöchentlichen Klimastreikaktionen anschließen. Geplant seien nach derzeitigem Stand bundesweit bereits mehr als 400 Veranstaltungen, erläuterte die Mitorganisatorin und stellvertretende Geschäftsführerin der Umweltschutzorganisation BUND, Antje von Broock, am Montag.

Für die globale Streikwoche für effektiven Klimaschutz, die am Freitag beginnt, haben Aktivisten schon Proteste in mehr als 2.000 Städten in 129 Staaten angekündigt. (jW)