Tribeca 1993/ARD Aus dem kleinen Calogero (Lillo Brancato) ist ein gutaussehender Teenager geworden, der nach wie vor die meiste Zeit im Sommer mit seinen Freunden auf der Straße verbringt: »In den Straßen der Bronx«

In den Straßen der Bronx

Ein Robert-De-Niro Film, mit Robert De Niro in der Vaterrolle; und natürlich mit New York, in den 1960er Jahren: Der neunjährige Calogero, Sohn italienischer Einwanderer, lebt mit seinen Eltern in der Bronx. Eines Tages wird er Zeuge eines Mordes. Beim Polizeiverhör deckt Calogero den Täter, eine Mafiagröße namens Sonny, der ihm daraufhin einen Job als Laufbursche anbietet. Gegen den Willen des Vaters entwickelt sich zwischen dem Arbeitersohn und dem Mafiaboss eine Freundschaft. Schwieriger Plot unter Gesichtspunkten des Antimafiakampfs. Für den jugendlichen Hauptdarsteller ging die Sache im wirklichen Leben dann auch wenig gut aus – aber das lesen Sie bitte selbst nach, es lohnt sich. USA 1993. Mit Joe Pesci und Chazz Palminteri.

Arte, 20.15 Uhr

Die Gentrifizierung bin ich: Beichte eines Finsterlings

Thomas Haemmerli macht sich in seinem Film nicht nur über konservative Linke lustig, die alles bewahren wollen und sich gegen die architektonische Moderne und die Verdichtung der Städte sträuben. Auch über die rassistischen Rechten, die jammern, der Fremde nehme ihnen Wohnung, Arbeit und den letzten Sitzplatz in der Bahn weg. Er untersucht, warum Schweizer Wohnungen so teuer sind, obwohl überall Baukräne stehen. Klingt nach einer umfassenden Polemik. Und die Schweiz, dieser – mit Thomas Bernhard gesprochen – »Kerker«, hat Prügel verdient. CH 2017.

3sat, 22.25 Uhr

China – Die neue Weltmacht

Für Chinas Präsidenten Xi Jinping ist die Idee einer neuen Seidenstraße das Projekt des Jahrhunderts, und er lädt die Welt ein mitzumachen. Über 60 Staaten haben sich dazu bereits entschlossen. Beijing hat Hunderte von Milliarden für weltweite Infrastrukturprojekte von Afrika bis nach Griechenland bereitgestellt. All das könnte dazu führen, dass das asiatische Land in ein paar Jahren die USA als dominierende Wirtschaftsmacht ablöst. Nun, das wäre ja nicht die schlechteste Idee. Das Land hat sein Ziel fast schon erreicht; China ist bereits die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und der größte Geldgeber der USA.

Das Erste, 22.45 Uhr