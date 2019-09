jW

Hebel ansetzen

Zu jW vom 30.8.: »EU bleibt Bolsonaro treu«

(…) Begeisterung für die Abholzung der Regenwälder ist das umweltpolitische Markenzeichen des ultrarechten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, der auf seiten der organisierten Holzräuber, der Großgrundbesitzer und Sojaanbauer sowie der Viehbarone steht. Auch die multinationalen Konzerne, welche im Urwald nach Bodenschätzen wühlen, gehören zu seinen Schützlingen. Zum Gegner hat er die »eingeborenen« Indianervölker erklärt, die er ausrotten will. Auch die armen Kleinbauern, denen die Viehzüchter das Land wegnehmen, gehören nicht wirklich zu seiner Klientel. Allerdings lässt er die Campesinos die schmutzige Vorarbeit für die Konzerne und Viehbarone verrichten. Um ihrer Armut zu entkommen und neues Land zu gewinnen, das ihnen die Viehzüchter weggenommen haben, zerstören sie immer neuen Regenwald durch Brandrodung, bis es keinen Regenwald mehr gibt (…). Die Ausbeutung dieses letzten großen Naturraumes der Erde ist angesichts des Klimawandels ein Fanal, gegen das sich die Weltbevölkerung gemeinsam zur Wehr setzen muss. Das einzig wirksame Mittel ist der Boykott von Gütern und Waren, die durch Umweltzerstörung und Raubbau erzeugt werden. Es darf kein Tropenholz mehr gekauft werden, das durch Raubbau gewonnen wurde. Fleisch, das auf ehemaligen Urwaldflächen gewonnen wurde, (…) darf nicht mehr auf den Markt gelangen, ebenso Viehfutter aus Sojabohnen, die im Amazonasbecken angebaut wurden. Wobei grundsätzlich zu hinterfragen ist, dass die Massentierhalter hier bei uns ihr Vieh mit Sojaschrot von Raubbauflächen füttern und wir für unseren exorbitanten Fleischkonsum die Urwälder roden lassen. Die EU ist der drittwichtigste Absatzmarkt für brasilianisches Rindfleisch. Brasilien ist traditionell Hauptlieferant Europas für Sojabohnen und Sojaschrot. Im Jahr 2018 stammten 37 Prozent der europäischen Einfuhren aus Brasilien. Dass wir als Abnehmer hier am längeren Hebel sitzen, sollte Bolsonaro baldmöglichst klargemacht werden. Auch dem Raubbau an Bodenschätzen in den Naturgebieten sollte durch weltweite Sanktionen ein Riegel vorgeschoben werden. Zwingend notwendig ist auch, die noch verbliebenen Regenwälder mit ihrer Artenvielfalt und den dort lebenden Naturvölkern durch Schutzmaßnahmen zu sichern. Eine Hauptaufgabe der reichen Nationen ist es, den Geschädigten des Ausbeutungssystems vor Ort wie etwa den Campesinos nachhaltige Zukunftschancen zu bieten. Hier ist vor allem die Entwicklungshilfe gefragt (…).

Conrad Fink, Freiberg a. N.

Forscher übergangen

Zu jW vom 12.9.: »Noch Fragen?«

Der Rezensent schildert die angeblich dürftige Quellenlage zu B. Traven. So dürftig war und ist sie nicht, schließlich liegt seit 1966 Rolf Recknagels Buch »B. Traven – Beiträge zur Biographie« vor, das mehrfach neu aufgelegt wurde. Den Namen Recknagel habe ich in dem Beitrag vermisst.

Ursula Sebastian, Berlin

Personenkartell

Zu jW vom 7./8.9.: »›Wir haben von Wahl zu Wahl verloren, ohne Ursachen auszuloten‹«

Das Interview mit Klaus Bartl ist hervorragend und verdient weite Verbreitung, da Bartl die Gründe für die verlorenen Wahlen schonungslos offenlegt und hervorragend analysiert. Was er über die Kandidatenauswahl für die sächsische Landtagswahl sagt, dürfte für alle Landesverbände mehr oder weniger gelten. Statt Kompetenz in Sachfragen scheint das Hauptkriterium für die Kandidaten und Kandidatinnen ein »Wohlverhalten« gegenüber den Landesvorsitzenden und dem -vorstand zu sein, d. h. Kritik am herrschenden Mainstreamkurs der Parteioberen wird als Störung empfunden und mit aussichtslosen Listenplätzen sanktioniert, oder man wird erst gar nicht bei der Aufstellung berücksichtigt. Bartl nennt das »Personenkartell«. Dass dies auch zutiefst undemokratisch und einer linken Partei absolut unwürdig ist, scheint keine Rolle zu spielen. Es verprellt aber neue, interessierte, gute Leute, die sich schnell aus dem linken Parteidunstkreis verabschieden. Übrig bleiben meist Karrieristen. Wenn eine linke Partei in einer Regierungskoalition einer Verschärfung des Polizeigesetzes zustimmt, um die Koalition nicht zu gefährden, ist das unerträglich und in keiner Weise links, dann geht es wirklich nur noch um Posten- und Machterhalt. Es ist in der Tat ein historischer Fehler, dass die Linke einige wichtige Politikfelder der AfD überlassen hat, dazu gehört z. B. auch eine radikale EU-Kritik. Ob sich diese eklatanten Fehler auch mit anderem Personal umkehren lassen, wage ich zu bezweifeln. Dazu müsste sich die gesamte Partei völlig neu ausrichten.

Annette Groth, Stuttgart

Bunte Truppe

Zu jW vom 7./8.9.: »›Wir haben von Wahl zu Wahl verloren, ohne Ursachen auszuloten‹«

Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg ist Streit ausgebrochen. Die Partei Die Linke sucht Verantwortliche für das Wahldebakel, alte Konflikte brechen neu auf (…). Jetzt einzelne Personen zu Bauernopfern zu machen, ist der falsche Weg. So kann auch die Landtagswahl am 27. Oktober in Thüringen in die Hose gehen. Doch was hat Die Linke falsch gemacht? Die Protestpartei sind wir nicht mehr, da kann man nichts machen. Wer in Regierungsverantwortung geht und nicht liefert, wird abgestraft. (…) Eine Partei der Kümmerer ist auch eine Partei der Basis. Die Linke ist auch das nicht mehr. Sie ist eine Partei der Intellektuellen geworden. Die Kümmerer sind verkümmert! Leider wirkt sich das erst mit zeitlicher Verzögerung aus, so dass es auch schwer als Problem erkannt wird. Was muss geschehen? Die Partei war einmal bekannt durch ihre breite Aufstellung. Eine bunte Truppe waren wir, die roten Socken haben uns geholfen. Finden wir den Weg zurück zur pluralistischen Partei, lassen wir verschiedene Meinungen zu den vielen Problemen der Zeit zu, finden wir neue Wege in einer sich immer weiter spaltenden Gesellschaft. So werden wir von breiteren Gesellschaftsschichten wahrgenommen und dann auch wieder wählbar.

Thomas Elstner, Gera