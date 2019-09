Und so war es

Bayerische Staatsbibliothek München/Bildarchiv »Stützen des Naziregimes«: Arbeitsamt in der besetzten Sowjetunion, Dezember 1942

Als wir (am 7. September 1939) in Bromberg eintrafen, waren die Heckenschützenkämpfe in vollstem Gange. (…) Trotzdem wurde am nächsten Morgen das Arbeitsamt eröffnet und die Hakenkreuzfahne herausgehängt«, heißt es in einem Bericht des Präsidenten des Landesarbeitsamtes Danzig-Westpreußen, Karl Gabriel, der im Juli 1940 veröffentlicht wurde. »Überall, wo auf dem Fuße der kämpfenden Truppe die Arbeitsämter eröffnet wurden, klebten am nächsten Tage schon die Aufrufe des Arbeitsamts in deutscher und polnischer Sprache.«

Die Beamten, die so begeistert Jagd auf dringend benötigte Arbeitskräfte machten, gehörten zum Reichsarbeitsministerium. Das war eine der größten Stützen des Naziregimes, ist im Kern der Befund einer seit 2013 tätigen unabhängigen Historikerkommission, die im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales die Geschichte der Vorgängerbehörde erforscht. Derzeit werden Ergebnisse in einer Ausstellung in der Berliner Topographie des Terrors dokumentiert.

Beamte des Reichsarbeitsministeriums waren seit Kriegsbeginn beteiligt an der Vernichtung von Juden und politischen Gegnern sowie an der gewaltsamen Rekrutierung von Zwangsarbeitern. Mittels Razzien, Prügelorgien, Verhaftungen und dem Niederbrennen ganzer Dörfer setzten »Werbekommissionen« ihr Soll durch. Zur Zwangsarbeit im »Reich« waren während des Krieges etwa 13,5 Millionen Menschen verpflichtet, davon 8,4 Millionen Zivilisten. Beamte der Arbeitsämter waren auch für den Arbeitseinsatz der jüdischen Ghettobewohner zuständig, mit Beginn der Deportationen ebenfalls für die Selektion in die Vernichtungslager, bis das im Juli 1942 die SS übernahm. Nach dem Krieg stellten sie sich und ihre Behörde als unpolitisch und harmlos dar, ein Drittel wurde weiterbeschäftigt.

Im den Nazis verhassten Weimarer Staat war das »Superministerium« zuständig für die gesamte Arbeits- und Sozialpolitik. Es verfügte über den größten Etat aller Ressorts und über ein Netz nachgeordneter Dienststellen überall im Land. Auf soviel Expertise konnten die Nazis nicht verzichten. Obwohl die Mehrzahl der Beamten der SPD oder dem Zentrum nahestand, es unter ihnen nur wenige NSDAP-Mitglieder gab, setzten sie alsbald Ziele und Vorstellungen der Nazis um. Schon mit der Entmachtung des Reichstags 1930 wurden die Befugnisse der Beamten größer, unter den Reichskanzlern Brüning und von Papen trieben sie den Rückbau des Sozialstaats voran.

Im Januar 1934 schloss das »Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit« jegliche Mitbestimmung der Arbeiter im Betrieb aus. »Betriebsgemeinschaften« hatten »rassisch homogen« zu sein, »Betriebsführer« die »Gefolgschaft« anzuleiten. Für die Regelung von Konflikten auf überbetrieblicher Ebene ernannte Hitler persönlich »Treuhänder der Arbeit«. Arbeitsbücher wurden verpflichtend eingeführt, Dienstpflichtverordnungen und Zuzugssperren verhängt. Mit diesem Instrumentarium wurden Arbeitskräfte in die Rüstungbetriebe gelenkt, »Arbeitsscheue« verfolgt und in Konzentrationslager verschleppt. Lohnerhöhungen wurden verboten. Wer zu spät kam oder wegen schlechter Arbeitsbedingungen gar nicht mehr, ohne Kündigungsfristen einzuhalten, wurde inhaftiert oder in »Arbeitserziehungslager« eingewiesen.

»Ich bin stolz und glücklich darüber, dass mir zur Durchführung der vom Führer gestellten Aufgabe in der Arbeitsverwaltung ein eingespielter, hochleistungsfähiger Apparat zur Verfügung steht«, formulierte Fritz Sauckel, von Hitler 1942 zum »Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz« ernannt und 1946 im Nürnberger Prozess zum Tode verurteilt, vor den Mitarbeitern des Ministeriums. Und so war es. Die Beamten des Reichsarbeitsministeriums hatten entscheidenden Anteil an den Verbrechen Nazideutschlands. Einzelbeispiele in der Ausstellung zeigen, dass es eine Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten gab. Aber fast alle erwiesen sich als treue Staatsdiener.

Im Rahmenprogramm der Ausstellung gibt die Britin Elisabeth Harvey (»Der Osten braucht dich!«, 2010), Mitglied der eingangs erwähnten Historikerkommission, am morgigen Dienstag um 19 Uhr einen Überblick über aktuelle Forschungen zum Thema »NS-Zwangsarbeit und Geschlecht«. Am 8. Oktober findet abschließend eine Podiumsdiskussion über die Rolle von Beamten im Faschismus statt.