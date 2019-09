Reparationen und Geschichtspolitik

Wolfgang Kumm/dpa Gedenkveranstaltung des deutschen Polen-Instituts am 80. Jahrestag des Angriffs deutscher Truppen auf Polen (Berlin, 1.9.2019)

Dass sich öffentliches Gedenken am Dezimalsystem orientiert, ist äußerlich, aber in einer Welt, in der die Medien »runde« Jubiläen zum Anlass nehmen, um Themen zu beleben, nicht zu vermeiden. Insofern ist es einerseits nicht erstaunlich, dass die schon lange kursierende Idee, in Berlin ein Denkmal für die polnischen Opfer der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg zu errichten, in den letzten Wochen wieder häufiger diskutiert wird. Initiiert hatte den Gedanken schon vor Jahren der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD). Inzwischen treten 200 Bundestagsabgeordnete aus allen Parteien außer der AfD für ein solches Denkmal ein.

Einen etwas anderen Akzent setzte am Freitag Brigitte Freihold, bildungspolitische Sprecherin der Linkspartei im Bundestag. Sie hatte zu einer Veranstaltung unter dem Titel »Gemeinsam lernen und erinnern« in die Räumlichkeiten des Polnischen Instituts in Berlin geladen. Freihold und ihren Nachbarn auf dem Podium ging es darum, für die Idee eines gemeinsamen deutsch-polnischen Museums über die Geschichte der Nachbarschaft beider Länder zu werben; zu errichten am besten in zwei Häusern in Berlin und Poznan, einer polnischen Stadt, die infolge der zweiten Teilung Polens 125 Jahre lang zu Preußen gehört hatte. Der Historiker Stephan Lehnstaedt meinte, ein solches Museum könne und solle die ganze deutsch-polnische Beziehungsgeschichte in den Blick nehmen, nicht nur die fünfeinhalb Jahre deutscher Schreckensherrschaft von 1939 bis Anfang 1945. In welchem Verhältnis Freiholds Vorschlag des deutsch-polnischen Geschichtsmuseums und die Idee des Denkmals für die polnischen Opfer des Faschismus zueinander stehen, wurde nicht ausdiskutiert; auch nicht, wem das eventuelle Denkmal gewidmet sein soll: allen polnischen Staatsbürgern, die Opfer der Naziherrschaft wurden, oder nur dem Teil von ihnen, der in Polen als »Polen« bezeichnet wird: dem nichtjüdischen?

Dass die Diskussion über ein Denkmal für die polnischen Naziopfer jetzt nach Jahren vornehmlich akademischer Erörterung wieder in die breitere Öffentlichkeit zurückkehrt, hat von deutscher Seite sicherlich auch einen Beweggrund, der nur indirekt mit dem 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen zusammenhängt: der wachsende Druck der polnischen Regierungspartei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS), die deutsche Reparationen für die zwischen 1939 und 1945 angerichteten Schäden fordert. Auf mindestens 1,2 Billionen Euro schätzen die Initiatoren die Summe, die Polen von der BRD verlangen müsse – als Ausgleich für den Tod eines Fünftels der Bevölkerung Vorkriegspolens und die Zerstörung von etwa 40 Prozent des wirtschaftlichen Potentials des Landes durch zwei Wellen des Krieges und fünf Jahre ökonomischer Ausplünderung. Eine Summe, die jeden Finanzminister in Berlin nervös machen muss, auch wenn die Rechtslage aus Berliner Sicht wasserdicht ist.

Es fällt in diesem Zusammenhang auf, dass die polnische Reparationsforderung, obwohl sie seit etwa zwei Jahren auf dem Tisch liegt, bisher nicht offiziell präsentiert wurde. Und anlässlich der Gedenkveranstaltungen in Polen mahnten sowohl Ministerpräsident Mateusz Morawiecki als auch Staatspräsident Andrzej Duda nur deutsche »Genugtuung« an. Duda ging so weit, den frühmorgendlichen Auftritt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der am ersten Kriegstag von deutschen Bombern zerstörten Kleinstadt Wielun als »Element« solcher Genugtuung für die Hinterbliebenen der polnischen Kriegsopfer zu deuten. Auch die Direktorin der Berliner Filiale des polnischen Kulturinstituts hatte ein solches Denkmal Ende August im Deutschlandfunk ein Zeichen »deutscher Empathie« für die polnischen Kriegsopfer genannt. Da darf, urteilt man zynisch, so ein Museum bzw. Denkmal auch ruhig etwas repräsentativer ausfallen, wenn dafür im Reparationsstreit Ruhe einzieht.

Dass die aktuelle Konjunktur für den polnischen Aspekt deutscher Gedenkpolitik noch einen anderen, weniger expliziten Grund hat, machte auf der Veranstaltung am Freitag Historiker Lehnstaedt deutlich: die Konkurrenz des zu fördernden polnischen und des zurückzudrängenden russischen Kriegsopfernarrativs im Bewusstsein der Bevölkerung. Wenn schon das Deutsch-Russische Museum im etwas abgelegenen Berliner Stadtteil Karlshorst jährlich 60.000 Besucher anziehe, so Lehnstaedt, dann müsste es doch leicht sein, an einen attraktiven Ort im touristischen Zentrum Berlins 100.000 Besucher im Jahr zu holen.