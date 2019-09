»Der Tagebau läuft so oder so aus«

Carsten Rehder/dpa Streiken fürs Klima: Teilnehmer eines Demonstrationszuges am Kieler Rathausplatz (24.5.2019)

Sie haben Ihre Mitglieder zur aktiven Teilnahme an den geplanten Demonstrationen der Klima- und Umweltschutzbewegung »Fridays for Future« aufgerufen. Aus welchem Grund?

Wir haben im Kreisverband Coesfeld auf einer Vorstandssitzung einstimmig beschlossen, unsere Mitglieder – immerhin über 20.000 – zur aktiven Teilnahme aufzurufen. Es ist die erste Aktion im Landkreis, und wir werden mit einem Zelt und unseren DGB-Fahnen vor Ort sein, um erst einmal miteinander zu sprechen. Wir wollen gemeinsame Schnittmengen ausloten und vielleicht auch den einen oder die andere Schülerin für eine kommende aktive Mitarbeit im DGB gewinnen. Wir wollen aber zunächst zuhören. Danach werden wir im DGB-Vorstand entscheiden, wie und ob eine weitere lokale Zusammenarbeit möglich ist.

Nun mobilisiert »Fridays for Fututre« jedoch zu einem »Klimastreik«. Gewerkschaften ist der Aufruf zu einem politischen Ausstand jedoch verboten.

Auf deren Veranstaltung würde ich gerne die Geschichte dahinter erklären wollen. Der DGB hat nach 1945 grundsätzlich immer politische Aktionen begrüßt und zum Teil auch Ende der 60er Jahre unterstützt. Der erste Präsident des Bundesarbeitsgerichtes in Kassel von 1954 bis 1963, Hans Carl Nipperdey – der in der Nazizeit einen gewaltigen Karriereschub erhalten hatte – entschied in einem Grundsatzurteil im Jahr 1958 gegen die IG Metall bei der Frage Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle – durch Richterrecht. Diese negative Rechtsprechung zieht sich bis heute durch alle Entscheidungen und bindet die Gewerkschaften an strenge Auflagen. Wir können somit nicht zum »Streik« aufrufen, weil dann riesige Schadenersatzansprüche und arbeitsrechtliche Sanktionen auf unsere Mitglieder niederprasseln würden. Einige Unternehmen und rechtskonservative Politiker warten nur auf einen Fehler von uns. Dennoch sagen wir, wenn die Möglichkeit besteht, bitte teilnehmen und unterstützen.

Nicht wenige Gewerkschaftsmitglieder arbeiten im Braunkohleabbau. Wie reagieren die?

Einige sehen die Demos und Aktionen als einen Angriff auf ihren Arbeitsplatz. Hier sind aber Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sowie Landes- und Bundesregierung gefordert, in einer konzertierten Aktion für neue attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze in anderen Branchen zu sorgen. Für ältere Arbeitnehmer müssen Ausstiegsmöglichkeiten Richtung Rente ohne Abschläge ermöglicht oder Umschulungsprogramme angeboten werden. Ich komme selbst aus der Bergbauregion Ruhrgebiet-Westfalen. Die dortigen Bergleute sind damals zum Beispiel als Krankenpfleger mit großem Erfolg umgeschult worden. Wir müssen hier als DGB und als Einzelgewerkschaften Konzepte anbieten.

Wie lässt sich Klimaschutz aus gewerkschaftlicher Sicht angesichts der Existenzsorgen der Menschen durchsetzen?

Durch Alternativen wie Umschulung, neue Berufsfelder, Neuansiedlungen von Firmen und Behörden. Denn eines steht auch fest: Der Tagebau läuft irgendwann so oder so aus. Bei uns im Ruhrgebiet ist dann gesagt worden, kein Bergmann dürfe sich selbst überlassen werden. Strukturgelder müssen fliesen. Geld ist genügend da, nur die Verteilung stimmt nicht.

Auch Frank Bsirske, der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, hat Mitglieder aufgerufen, sich an den über 100 Demonstrationen, die bundesweit am 20. September stattfinden sollen, zu beteiligen. Agieren die Gewerkschaften mittlerweile moderner und agiler?

Es ist gut, dass Kollege Bsirske zur aktiven Teilnahme aufgerufen hat. Das zeigt, dass er ein politischer Kopf ist. Ich selbst hätte mir einen zentralen Aufruf des DGB-Bundesvorstandes gewünscht. Auch die Strukturen beim DGB und den Einzelgewerkschaften verändern sich. Jetzt müssten jüngere Kolleginnen und Kollegen zum DGB und seinen Einzelgewerkschaften stoßen, denn neue Ideen sind zu begrüßen. Es ist wichtig, dass der DGB in seinen Stellungnahmen immer den Zusammenhang zwischen Klimanotstand und dem Kapitalismus aufzeigt. Wir wollen und brauchen eine gute, friedliche und zukunftsorientierte Welt.