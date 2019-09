Endspurt I: Klimastreik. Da geht noch was!

Bodo Schackow/ZB/dpa Jugendliche Teilnehmer einer »Fridays for Future«-Demonstration am 12. April in Jena

Am 20. September wird in über 300 Städten der BRD und in unzähligen Orten auf der Erde für eine konsequente Umweltpolitik demonstriert. Was die Erläuterung des Zusammenhangs von Klima und Kapital betrifft, hat die junge Welt einiges zu bieten. Darum soll sie auf den Demos verteilt werden. Bisher werden Unterstützerinnen und Unterstützer aus 50 Städten unterwegs sein und über 18.000 Exemplare verteilen. Da geht aber noch was! Ruhrgebiet? Dort sieht’s noch dünn aus. Und was ist mit Stuttgart, Flensburg, Münster ...? Geht auf die Webseite kurzlink.de/jwforfuture. Dort steht, wo schon verteilt wird und wo noch Helfer fehlen. Meldet euch beim Aktionsbüro: aktionsbuero@jungewelt.de oder 030/53 63 55-10

Aktionsbüro