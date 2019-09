Nordkorea testet Raketenwerfer

Seoul. Nordkorea hat nach eigenen Angaben Fortschritte bei der Erprobung eines »supergroßen« Mehrfachraketenwerfers erzielt. Nach einem Test am Dienstag deutete das Land am Mittwoch an, weitere Versuche mit dem Waffensystem zu unternehmen. Staatschef Kim Jong Un habe den jüngsten Test des Raketenwerfers angeleitet, berichteten die Staatsmedien. Die Eignung des Systems für den Kriegseinsatz sei überprüft worden, wurde Kim zitiert. Allerdings müssten weitere Feuerproben folgen. (dpa/jW)