China bestellt BRD-Botschafter ein

Berlin. Als Reaktion auf ein Zusammentreffen von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) mit dem Hongkonger Separatisten Joshua Wong hat die chinesische Regierung den deutschen Botschafter in Beijing einbestellt. Man sei »sehr unzufrieden« damit, dass sich Maas in Berlin mit dem Chef einer für die »Unabhängigkeit« Hongkongs eintretenden Gruppe getroffen habe, erklärte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, am Mittwoch in Beijing. Es sei »extrem falsch«, wenn »bestimmte Medien und Politiker« politische Shows mit antichinesischen Separatisten veranstalteten. »Dies stellt eine Respektlosigkeit gegenüber Chinas Souveränität und eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Volksrepublik dar«, so Hua. (dpa/Xinhua/jW)