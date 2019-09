Protest gegen Klimakiller

Lennart Stock/dpa

Zum Auftakt der Internationalen Automobilausstellung am Dienstag in Frankfurt am Main hat die Umweltorganisation Greenpeace gegen klimaschädliche Abgase demonstriert. Hinter einen überdimensionierten Geländewagen hängten sie einen 1.400 Kubikmeter großen schwarzen Ballon mit der Aufschrift »CO2«. Laut Greenpeace entspreche das etwa 2,5 Tonnen des klimaschädlichen Gases – der Menge, die von den in den ersten sieben Monaten in der BRD zugelassenen SUV ausgestoßen wurde, noch bevor sie 30 Meter gefahren seien. (Reuters/jW)