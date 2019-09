Die zerstörte Generation

Robert Deutsch-USA TODAY Sports/REUTERS Nach dem Auszehrungsduell: Rafael Nadal und Daniil Medwedew

Auch bei den Männern gab es im Finale der US Open eine Wiederauflage des Endspiels um den Rogers Cup. Daniil Medwedew traf nach vier Wochen abermals auf Rafael Nadal und verlor erneut. Nur knapper, wesentlich knapper. In Montreal war die Sache für Nadal schnell erledigt gewesen: 6:3, 6:0. Am Sonntag in New York dauerte es beinahe fünf Stunden, bis Nadal schließlich mit 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 seinen insgesamt vierten US-Open-Titel gewann, sein 19. Major, nur eins weniger als Federer, dem er in der ewigen Bestenliste ziemlich nah auf den Fersen ist.

Soll das nun die nähere Zukunft des Profitennis bleiben? Die Frage, welcher von den drei übermächtigen Überdreißigjährigen wirklich der Größte aller Zeiten ist?

Roger Federer und Novak Djokovic zeigten sich bei den diesjährigen US Open von der menschlichen, körperlich fragilen Seite. Der Schweizer verlor im Viertelfinale mit Rückenproblemen in fünf Sätzen gegen Grigor Dimitrow, der einst als sein Nachfolger gegolten hatte. Der inzwischen auch schon 28jährige Bulgare gehört zu den Generationen von Tennisprofis, deren Seele von der wie durch ein Wunder nie endenden Dominanz der »Big 3« zerstört worden ist. Die US Open waren für ihn eine kleine Genugtuung. Er verlor dann aber im Halbfinale gegen den fünf Jahre jüngeren, hungrigeren Medwedew.

Der Weltranglistenerste Djokovic hatte Schulterprobleme und gab sein Achtelfinale gegen Stan Wawrinka bei 0:2-Satzrückstand auf. Auch Wawrinka verlor dann gegen Medwedew.

Der Russe hätte als erster in den 90er Jahren geborener Spieler einen Major-Titel gewinnen können, und das beim allerletzten Major der laufenden Dekade. Eine im Grunde unglaubliche Statistik, die einen Vergleich mit dem wesentlich umkämpfteren Damentennis nahelegt. Da sahen die US Open mit der Kanadierin Bianca Andreescu die erste in den 2000ern geborene Major-Siegerin. Der erste Majortitel einer in den 90ern geborenen Spielerin wurde schon vor einiger Zeit gefeiert – von Petra Kvitova in Wimbledon 2011.

Viel fehlte für Medwedew nicht. Er hatte zu Beginn des fünften Satzes drei Breakchancen zur 2:0-Führung, und nutzte sie nicht. Er lag 2:5 zurück, wehrte Matchbälle ab, kam bis 4:5, Breakball zum 5:5 noch einmal zurück, vergeblich. An Nadals scheinbar unzerstörbarer Physis war nicht zu rütteln.

Mit Medwedew ist nun aber ein jüngerer Spieler in der Weltspitze aufgetaucht, der es scheinbar verlernt hat zu verlieren. Sein Stil ist unorthodox und vornehmlich defensiv. Auch er gewinnt keinen Schönheitspreis. Als er aber mit zwei Sätzen und einem Break im Rückstand lag, sah er ein, dass dieses Finale gegen einen Nadal aus der Defensive nicht zu gewinnen war. Anstatt aufzugeben, änderte er erfolgreich seine Taktik. Das unterscheidet ihn von der zerstörten Generation vor ihm.

Medwedew bestritt vier Endspiele der nordamerikanischen Hartplatzsaison in Folge: Washington, Montreal, Cincinnati und die US Open in New York. Er verlor drei davon, zwei gegen Nadal. 23 Matches in gut einem Monat mit dieser Bilanz – eine beeindruckende Belastbarkeit. Gute Voraussetzungen für ein fünfstündiges Auszehrungsduell mit Nadal. Die Venen an dessen Oberarm sind dicker als Medwedews Unterschenkel. Das soll an dieser Stelle nicht unbemerkt bleiben.

Das muskelbetonte Dauerlauftennis von Nadal ist bekanntlich kein schöner Anblick. Es ist so grässlich wie die ewige Verzögerungstaktik des Spaniers. Er bekam dafür vom Stuhlschiedsrichter auch zwei Verwarnungen, die erste gleich in seinem ersten Aufschlagspiel, die zweite, als er zum Matchgewinn aufschlug. Das New Yorker Publikum buhte ihn zwischenzeitlich aus. Auch diese Farce wird uns noch lange erhalten bleiben.

Für die WTA der Damen hat in dieser Woche im chinesischen Zhengzhou übrigens schon die asiatische Herbstsaison begonnen. Ein Turnier der »Premier«-Kategorie (Äquivalent eines ATP 500) mit gleich drei aktuellen Top-10-Spielerinnen in der Konkurrenz: Karolina Pliskova, Elina Switolina und Kiki Bertens. So direkt nach den US Open scheint das etwas ominös, doch für die WTA ist außerhalb der VR China wohl kein Sponsorengeld mehr aufzutreiben.