»Und allen Kutschern verständlich«

»Hegel war kein Hörsaallöwe. Es kann gewiss kein Fehler sein, Hegel in dem Punkt mit Glanz und Glorie zu übertreffen«, schrieb Peter Hacks im April 2001 an Hans Heinz Holz und dank einer vom Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe und der Klassikstiftung Weimar herausgebrachten DVD mit Vorlesungen kann sich nun jeder selbst ein Bild davon machen, ob der große marxistische Philosoph den schwäbelnden und stockend vortragenden Hegel derart übertraf.

Die unter dem Titel »Spekulatives Denken. Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie von Parmenides bis Marx« zusammengefassten Vorträge wurden im Oktober 2009 in Holzens Haus in Sant’Abbondio aufgezeichnet. So erfahren wir zwar nicht, ob er ein »Hörsaallöwe« im engeren Sinn war, dafür bleiben einem das übliche Hörsaal-Husten und andere Geräusche erspart. Die ordentlichen Videoaufnahmen vermitteln somit auch die gediegene und ruhige Atmosphäre der Holz’schen Bibliothek, worin der 82jährige in sechs durchschnittlich einstündigen Vorträgen eine Einführung in die Grundprinzipien, Fragen und Probleme des spekulativen Denkens gibt. Körperlich schon leicht gebrechlich wirkend, zieht Holz den Zuschauer mit hellwachem Geist und luzidem Vortrag in seinen Bann und entfaltet nur mit einigen Notizen versehen scheinbar mühelos sein Denken.

Die strukturierende Leitfrage ist Gegenstand der ersten Vorlesung: »Was sind und welche Formbestimmtheit haben spekulative Sätze?«, während Holz sich im folgenden jeweils einem Kernsatz von fünf Schlüsselfiguren spekulativen Denkens widmet. Nur auf den ersten Blick verwundert die Orientierung an spekulativen Sätzen. Zwar ist laut Hegel der einfache Aussagesatz »ungeschickt« darin, spekulative Zusammenhänge auszudrücken, da er immer nur die definitorische Begrenztheit einer Sache zum Ausdruck bringt, dennoch kann Holz es plausibel machen, dass es Sätze gibt, welche als Programm dienen können für Modellentwürfe, die die Totalität des Weltganzen abzubilden ermöglichen. Spekulative Sätze müssen in diesem Sinne Spiegelsätze sein, also Sätze, die eine Perspektive auf die Spiegelung des Unendlichen im Endlichen und ihr Verhältnis werfen. Daher nennt Holz den Cusanus-Satz »Das Ganze scheint in all seinen Teilen wider«, der Thema der vierten Vorlesung ist, den Kernpunkt seiner Deduktionen. Bereits bei der vorhergehenden Untersuchung des Hegel-Satzes »Das Wahre ist das Ganze« verweist er darauf, dass der Begriff Spekulation seit Augustinus vom lateinischen Wort speculum (Spiegel) abgeleitet werden konnte anstatt von speculari (anschauen, Ausschau halten). Hegel bezog sich ausdrücklich auf diese Begriffsumdeutung. Den genannten Sätzen stellt Holz noch Parmenides’ »Dasselbe nämlich sind Denken und Sein«, Leibniz‹ »Alles Mögliche drängt sich zur Verwirklichung« und Marxens 11. Feuerbach-These zur Seite. Meisterhaft gelingt es ihm, die Sätze in einen systematischen Zusammenhang zu bringen und damit offenzulegen, dass die philosophiegeschichtlich auseinandergerissenen spekulativen Sätze eine perspektivische Bedeutung für das allen gemeinsame metaphysische Grundproblem besitzen, wie die Welt im Ganzen zu denken sei. Wie nebenbei behandelt er dabei Übersetzungsprobleme, Begriffsunklarheiten sowie weitere Denker und Perspektiven, von der chinesischen Tradition über Aristoteles bis hin zum gegenwärtigen spekulativen Philosophieren bei Dieter Henrich. In dieser Universalität bilden die Vorlesungen selbst ein Ganzes, dessen einzelne Teile sich wechselseitig aufeinander beziehen und gegenseitig erhellen.

Den beiden DVDs ist ein Kurzessay des ehemaligen Holz-Studenten Rüdiger Schmidt-Grépály beigefügt. Holz wird in dem knappen Abriss seines Lebens und philosophischen Schaffens als »im klassischen Sinne peripatetischer Philosoph« beschrieben, der seine Gedanken im Hörsaal frei entwickelte. Man habe bei ihm das »Glück des Philosophierens« erleben können. Eine wirkliche Einleitung in die Vorlesungen ist die Würdigung jedoch nicht, und es wäre zu wünschen gewesen, dass Schmidt-Grépály etwas mehr Raum bekommen hätte. Auch Rechtschreibfehler im Text sowie die schlechte Auflösung des Coverfotos von Holz weisen darauf hin, dass die Gestaltung professioneller hätte ausfallen können. Dennoch bleibt den verantwortlichen Gremien und dem Herausgeber Peter Weibel das große Verdienst, diese Vorlesungen für die Nachwelt aufbereitet zu haben – ein Verdienst, das um so größer ist, als solch eine Dokumentation in der Philosophie noch eine Seltenheit ist.

Wer Holz schätzt, wird daher um diese DVDs nicht herumkommen. Die Lebendigkeit seines Geistes und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte nach und nach zu entfalten, sind schlicht beeindruckend. Selbst der nicht eben einfach zu beeindruckende Hacks geriet angesichts der Holz’schen Vortragsweise ins Schwärmen: »Ich übertreibe nicht, wenn ich erkläre, dass ich freudig überwältigt war: Das Gesamt der Philosophie aus dem Stegreif vorgetragen, rund und groß wie die Welt, und jeder Gedanke für mich und alle anderen Kutscher verständlich.«