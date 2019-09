Demokraten wollen Waffenrecht verschärfen

Washington. Die beiden führenden Vertreter der Demokraten im US-Kongress haben Präsident Donald Trump zu einer Verschärfung des Waffenrechts aufgefordert. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Charles »Chuck« Schumer, veröffentlichten am Montag einen entsprechenden Brief an Trump. Darin appellierten sie an den republikanischen Präsidenten, dazu beizutragen, »die Epidemie von Mord und Chaos zu stoppen, die Familien und Gemeinschaften im ganzen Land erschüttert«. Am Montag endete die Sommerpause des Kongresses. (dpa/jW)