Spannungen zwischen Israel und Hisbollah

Damaskus. Nach Angaben der israelischen Armee haben Milizen mit Verbindungen zu Teheran am Montag vom Rand der syrischen Hauptstadt Damaskus aus mehrere Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Keines der Geschosse habe jedoch israelisches Gebiet getroffen. Im Süden des Nachbarlandes Libanon schoss die Hisbollah zudem nach eigenen Angaben eine israelische Drohne ab. Eine israelische Armeesprecherin in Tel Aviv bestätigte, eine Drohne des Militärs sei am Vorabend bei einem »Routineeinsatz« auf libanesischem Gebiet niedergegangen. (dpa/jW)