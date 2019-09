Präsident Abchasiens bleibt im Amt

Aqwa (Sochumi). In der international nur von wenigen Staaten anerkannten Republik Abchasien am Schwarzen Meer bleibt Präsident Raul Cha­dschimba nach einer Stichwahl im Amt. Der 61jährige siegte mit 47,38 Prozent der Stimmen, wie die Wahlleitung in Sochumi der Agentur Interfax zufolge am Montag mitteilte. Er erhielt rund 1.000 Stimmen mehr als sein Herausforderer Alchas Kwizinia, der auf 46,19 Prozent der Stimmen kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,98 Prozent. (dpa/jW)