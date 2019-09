Aufbruch in die Vergangenheit

Kay Nietfeld/dpa Cem Özdemir (M.) stiftet mit seiner Bewerbung für den Fraktionsvorsitz der Bündnisgrünen im Bundestag Verwirrung unter den Amtsinhabern Anton Hofreiter (l.) und Katrin Göring-Eckhardt (Foto von 2017)

Die überdurchschnittlich hohen Umfragewerte von Bündnis 90/Die Grünen auf Bundesebene sorgen bei einigen Bundestagsabgeordneten für wachsende Ansprüche. Samstag abend erklärte ausgerechnet der frühere, nur mäßig erfolgreiche Parteichef Cem Özdemir gemeinsam mit der Bremer Bundestagsabgeordneten Kirsten Kappert-Gonther, bei der Wahl der Fraktionsdoppelspitze antreten zu wollen. Diese ist für den 24. September geplant.

Dass die Kandidatur des aus Baden-Württemberg stammenden Oberrealos Özdemir nicht ohne Hinterzimmergespräche mit dem dort amtierenden grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann erfolgt ist, wird allgemein angenommen. Es ist kein ungeschickter Schachzug Özdemirs, gemeinsam mit der in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannten Bundestagsabgeordneten Kappert-Gonther als Fraktionsvorsitzende zu kandidieren, gilt diese doch als »Parteilinke« und könnte dem im »linken« Flügel der Partei unbeliebten Özdemir zu den nötigen Stimmen verhelfen.

Die Kandidatur der beiden Abgeordneten kam für die bisherigen Fraktionschefs offensichtlich überraschend. So erklärte die amtierende Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt am Montag, dass sie nicht damit gerechnet habe. »Ich war überrascht, ich habe am Samstag wie alle anderen davon erfahren, dass es diese Kandidatur gibt«, stellte sie am Montag klar. Göring-Eckardt bezeichnete die Konkurrenzkandidatur als einen »Wettbewerb, der ist gut«. Trotzdem wolle sie die Fraktion auch weiterhin gemeinsam mit Anton Hofreiter führen.

In der Bundesgeschäftsstelle der Grünen war man am Montag um Schadensbegrenzung bemüht. Auch der Bundesvorstand erklärte, dass mehrere Kandidaturen »demokratische Normalität« darstellten. »Ich wünsche mir einen fairen Wettbewerb«, betonte der politische Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. »Es ist in unserer Partei ja eine gepflegte und durchaus demokratische Normalität, dass es mehrere Kandidaturen gibt«, beschwichtigte er. Annalena Baerbock und Robert Habeck, Parteivorsitzende der Grünen, gaben sich bereits am Sonntag ob der verschiedenen Kandidaturen betont unaufgeregt. Man werde über diese Fragen »im guten demokratischen Wettbewerb entscheiden«.

Özdemir und Kappert-Gonther hatten in ihrem Ankündigungsschreiben für ihre Kandidatur, das allen 67 Fraktionsmitgliedern zuging, geschrieben, dass »die Hoffnungen für einen politischen Aufbruch« maßgeblich »bei uns Grünen« lägen. Wie sich aus derlei Allgemeinplätzen die Notwendigkeit einer eigenen Kandidatur ableiten lässt, blieb bislang nicht nur für Göring-Eckardt und Hofreiter ein Geheimnis. Man führe die Fraktion »zusammen aus der Mitte heraus«, hatte die amtierende Fraktionschefin am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa betont. Dieser Kurs habe sich für Fraktion wie Partei bewährt und dazu geführt, dass man als die führende Kraft der Opposition wahrgenommen werde. Auch Hofreiter sprach davon, die Fraktion »mit einem Blick für den Zusammenhalt und den Ausgleich geführt« zu haben. Darauf komme es auch zukünftig an. Am 24. September wird sich entscheiden, ob Özdemirs Manöver erfolgreich war.