Die Farce geht weiter

Muskelbepacktes Soziopathentennis: Serena Williams verliert die Nerven

Im Endspiel der US Open kam es am Samstag zum Rematch der Finalistinnen des Rogers Cup in Toronto vor gut einem Monat: Abermals spielte die 19jährige Kanadierin Bianca Andreescu gegen Serena Williams (USA). Nur dass Andreescu diesmal wirklich zwei Sätze spielen musste, um mit 6:3, 7:5 auch US-Open-Siegerin zu werden. In Toronto hatte Williams bei 1:3 im ersten Satz wegen Rückenschmerzen aufgegeben. Die bald 38jährige Weltranglistenneunte hat in dieser Saison überhaupt nur vier WTA-Turniere gespielt, fast alle in Nordamerika. In allen gab sie entweder verletzungsbedingt auf oder trat zu ihrem letzten Spiel wegen Verletzungen erst gar nicht an.

Bei den Majors sah es anders aus. Bei den Australian Open verlor sie im Viertelfinale unglücklich gegen Karolina Pliskova, bei den French Open in der dritten Runde gegen ihre Landsfrau Sofia Kenin, im Wimbledon-Finale dann war sie gegen Simona Halep überraschend chancenlos

Halep verlor übrigens bei diesen US Open bereits in der zweiten Runde gegen die zu diesem Zeitpunkt Nummer 116 der Weltrangliste Taylor Townsend – eine linkshändige 23jähige Afroamerkanerin, die praktisch ausschließlich kleinere Turniere in Nordamerika spielt und deshalb, obwohl hochtalentiert, in der Weltrangliste relativ niedrig plaziert ist (nun auf 84). Dieses Zweitrundenmatch war mit 2:6, 6:3, 7:6 so episch wie merkwürdig. Townsend spielte mit einer Kamikaze-Netzangriffstaktik – Serve and Volley, Chip and Charge, das gesamte klassische, praktisch ausgestorbene Programm (insgesamt 106 Punkte am Netz, eine Statistik wie aus den 80er Jahren). Taylor Townsend verlor dann in der vierten Runde 1:6, 6:4, 2:6 gegen die spätere Tuniersiegerin Andreescu.

Mit der hatten es Auslosung und Turnierverlauf wahrlich gut gemeint. In der ersten Runde gegen die 17jährige US-Amerikanerin Katie Volynets (Wildcard, Platz 413 der Weltrangliste) 6:2, 6:4, es folgten Veteranin Kirsten Flipkens (110) 6:3, 7:5, eine Caroline Wozniacki (19), die nach Heirat und Rheumadiagnose nur noch ein Schatten ihrer selbst zu sein scheint, 6:4, 6:4, dann Townsend, im Viertelfinale schließlich die Belgierin Elise Mertens (25) 3:6, 6:2, 6:3 und im Halbfinale Belinda Bencic (13) 7:6, 7:5. Benic hatte wiederum im Achtelfinale die Titelverteidigerin Naomi Osaka 7:5, 6:4 ausgeschaltet. Es war eines der besseren Matches der recht durchwachsenen Damenkonkurrenz. Dank Osakas Niederlage ist French-Open-Siegerin Ashleigh Barty wieder Nummer eins der Weltrangliste, trotz ihres Ausscheidens ebenfalls im Achtelfinale gegen die Chinesin Qiang Wang (18). Barty hat in Matches gegen Top-20-Spielerinnen bei den Majors eine Bilanz von 1:10. Ein Hinweis mehr, dass das Glück der Auslosung in der Damenkonkurrenz der Majors praktisch alles bedeutet.

Vor den US Open gab es bei den Damen in den drei gespielten Majors der Saison zwölf verschiedene Halbfinalistinnen. Dafür, dass es nach den US Open nicht 16 verschiedene geworden sind, sorgten die Ausnahmen Serena Williams und Elina Switolina (6:3, 6:1), die beide jeweils schon im Halbfinale von Wimbledon standen. Es ist bezeichnend für den Status quo der WTA Tour, dass beide in dieser Saison null WTA-Titel gewonnen haben.

Null ist auch die Anzahl von Niederlagen von Bianca Andreescu gegen Top-Ten-Spielerinnen in ihrer bisherigen, noch jungen Karriere. Nach dem Finale gegen Williams ist ihre Bilanz makellos 8:0. Bei Jahresbeginn stand Andreescu noch auf Platz 152 der Weltrangliste, bei den letztjährigen US Open war sie noch 210. und verlor in der ersten Runde des Qualifikationsturniers. Ab heute ist sie die Nummer fünf. Sie hatte vor allem die großen nordamerikanischen Hartplatzturnieren dominiert. Ein märchenhafter Aufstieg, gleich bei der ersten Teilnahme im Hauptfeld die US Open zu gewinnen.

Und dieser Finalsieg hätte recht schnell gehen können. Andreescu hatte nämlich schon nach etwas mehr als einer Stunde bei 6:3, 5:1 einen ersten Matchball. Williams wehrte ihn mit einem Alles-oder-nichts-Vorhandglücksreturnwinner ab und gewann mit der Unterstützung eines barbarischen New Yorker Publikums anschließend vier Spiele in Folge bis zum 5:5. Bei 5:6 schlug sie gegen den Matchverlust auf und beendete dieses letzte Aufschlagspiel des Finales wie ihr erstes: mit einem Doppelfehler.

Der Aufschlag war der Schlüssel zu Williams Finalniederlage. Lediglich 44 Prozent ihrer Aufschläge kamen ins Feld. Sie schlug insgesamt acht Doppelfehler, darunter sowohl bei Satzball Andreescu im ersten und Matchball im zweiten. Vor dem Finale hatte Williams im gesamten Tunierverlauf ganze dreimal den Aufschlag verloren. Im Finale dann insgesamt sechsmal. In nunmehr vier Major-Finals nach ihrer Schwangerschaftspause – zweimal Wimbledon, zweimal US Open – hat Williams keinen Satz gewonnen. Wieder kam sie mit einer dankbaren Auslosung souverän ins Endspiel, um dort chancenlos zu sein. Es war ein hässliches Match der forcierten Schlägen und der schlechten Nerven. Muskelbepacktes Soziopathentennis auf beiden Seiten.

Williams spielt praktisch nicht mehr auf der WTA-Tour. Sie spielt bei Majors gegen die Geschichte, genauer gesagt für die Einstellung des Rekords von Margaret Court von 24 Major-Siegen. Williams hat 23. Dabei ist es geblieben. Die Farce wird also in der nächsten Saison weitergehen.