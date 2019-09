Diese unbändige Wut

kineo Film / Weydemann Bros. / Yunus Roy Imer Es wird laut: Benni (Helena Zengel) sieht rot

Benni (Helena Zengel) ist ein Mädchen, ein blondes. Neun Jahre alt. Und wenn man ihr zwei Spängchen ins Haar steckte und ihr ein Kleid überziehen würde, sähe sie aus wie ein Engel. Doch Benni trägt keine Kleider, und wehe, irgendwer kommt ihr zu nahe. Und sei’s nur, um ihr durchs Haar zu streichen. Benni, das Mädchen mit dem Engelsgesicht, kann ein Teufel sein. Wenn sie explodiert, fliegen die Bobbycars durch Fensterscheiben, Erwachsene weichen zurück, Blut fließt. Benni ist ein Kind. Und eine Gefahr. Für sich und für andere. Während ihrer Anfälle schlägt sie sich vor Wut die Stirn an, greift zum Messer, feuert mit Blicken und Fausthieben um sich. Sie ist wie ein wildes Pferd, das buckelt und austritt – aus Angst.

Nora Fingscheidt, die für ihren ersten Spielfilm über Jahre zwischen Sozialarbeit, Jugendhilfe und betreutem Wohnen recherchiert hat und für ihr Drehbuch mehrfach ausgezeichnet wurde, porträtiert in »Systemsprenger« zweierlei. Den Sprengsatz, das unzähmbare Kind. Aber auch das System, das mit seinem Instrumentarium, ihn zu entschärfen, versagt. Benni ist austherapiert, »auspädagogisiert«.

Zu diesem System gehört die gutmütige, aber heillos überforderte Jugendamtsbeauftragte Bafané (Gabriela Maria Schmeide), die den Sisyphosjob hat, noch eine Einrichtung zu finden, die Benni aufnimmt. Und deren eigentliche Qual darin besteht, den unaufhaltsamen Absturz des Mädchens, das man ihr anvertraut hat, mitanzusehen. Zum System gehört aber auch Antiagressionstrainer Micha (Albrecht Schuch), der sich selbst in den Arm zwicken muss, um nicht auszurasten. Der Benni aber tatsächlich mag. Und gerade in seiner spröden, ehrlichen Art, Zugang zu ihr findet.

Doch immer dann, wenn die Hoffnung keimt, wenn das Heer der Betreuer und Therapeuten und Heimleiter, das am Konferenztisch über Bennis Zukunft entscheidet, Anzeichen für eine Besserung ausmacht, kommt wieder ein Rückschlag. Und er kommt aus der Richtung, aus der mutmaßlich alle von Bennis Wunden stammen: aus ihrem Elternhaus. Es sind bedrückende Szenen, wenn das Mädchen verloren am Bordstein sitzt und auf seine Mutter (Lisa Hagmeister) wartet. Wenn die wieder einmal ihr Versprechen anzurufen, da zu sein, Benni wieder bei sich aufzunehmen, nicht hält. Und es sind diese Zurückweisungen, diese tiefen Kränkungen, die den Boden bereiten für Bennis nächsten Wutanfall.

Die allgegenwärtige Möglichkeit dieser Exzesse grundiert den Spielfilm mit einer anhaltenden Spannung. Die Vorsicht, mit der Erwachsene Benni begegnen, entspricht dem ehrfurchtsvollen Umgang mit einem Fläschchen Nitroglycerin. Filmisch werden die Ausraster zum Spektakel. Wenn Benni rot sieht, legt sich ein pinkfabener Filter über die Leinwand. Laut wird’s, Erinnerungsfetzen aus Bennis kurzgeschlossenem Gehirn durchzucken als kurze Einblendungen die ohnehin schon schnell geschnittenen, wilden Szenen. Es sind Bilder von durchnässten Windeln, die dem Kind ins Gesicht gepresst werden, von dunklen Schränken, in die es zur Strafe gesperrt wird.

Die Bilder erklären die Wut nicht. Wer Benni das alles antut, bleibt unsichtbar. Der Zuschauer wird es nicht erfahren. Aber es macht die Verzweiflung erlebbar, die Wucht, mit der das Kind gegenhält, gegen eine bedrohliche, gewalttätige Umwelt. Und es vermittelt, was dem Kind das tiefe Misstrauen gegen seine als feindlich erlebten Mitmenschen eingepflanzt hat.

Und doch ist Nora Fingscheidt das Kunststück gelungen, »Systemsprenger« nicht zur zweistündigen Depri­tortur für den filmische Elendstouristen ausufern zu lassen. Benni kann auch anders. Sie kann sich unbändig freuen. Sie kann zärtlich sein. Sie kann sich begeistern. Schulbegleiter Micha, den Benni lange nur mit seiner Funktion, nicht mit dem Namen anspricht, so wie alle, die nur von Berufswegen mit ihr leben (»Hej, Schulbegleiter«, »Du, Erzieherin«), nimmt sich ihrer an. Drei Wochen im Wald, ohne Strom, ohne Menschen. Vielleicht hilft das.

Die erzählerischen Tempowechsel, die glaubhaften und durchdachten Figuren, die phantastische schauspielerische Leistung der jungen Helena Zengel in der Hauptrolle, machen »Systemsprenger« zu einem Ereignis und die 36jährige Nora Fingscheidt zu einer großen Hoffnung für den deutschen Film. Bereits mit dem Silbernen Bären auf der diesjährigen Berlinale dekoriert, geht der Film nur folgerichtig auch als deutscher Wettbewerbsbeitrag um den Oscar für den besten ausländischen Film ins Rennen.

Was dem ganz großen Preis entgegensteht, ist womöglich der etwas zu laute, plakative Schluss. Ein Ausrufezeichen, wo ein stummer Punkt genügt hätte. Vermutlich hätte es »Systemsprenger« gutgetan, wenn der Film nicht mit einem weiteren Vulkanausbruch geendet hätte, sondern mit Bildern von der zahmen Bernadette. So lautet nämlich der eigentliche Name Bennis. Der Name, den sie abgelegt hat, weil er ihr zu weich war. Und der steht für das verschüttete, lebensfrohe Mädchen, das sie hätte sein können.