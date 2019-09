Auch die CSU priorisiert Klimaschutz

Feldafing. Die CSU-Spitze setzt auf Klimaschutz und will tapfer für eine Realisierung vieler ihrer Ideen in der Berliner Koalition kämpfen. »Ich glaube, es gibt gute Chancen dafür«, sagte Parteichef Markus Söder nach einer Vorstandsklausur am Sonnabend in Feldafing am Starnberger See.

Der Vorstand billigte das neue Klimakonzept der Partei – einstimmig. Mit dieser Rückendeckung will Söder nun in die entscheidende Phase der Koalitionsberatungen gehen. Kerngedanke des CSU-Papiers ist, dass man Anreize für mehr Klimaschutz schaffen will, statt eine CO2-Steuer einzuführen. (dpa/jW)