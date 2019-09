Grüne wollen Ölheizungen stoppen

Berlin. Die Grünen wollen den Koalitionsparteien in der »Klimapolitik« Druck machen und noch in dieser Woche im Bundestag beantragen, die Förderung neuer Öl- oder Gasheizungen sofort zu stoppen. Spätestens von 2021 an sollen demnach überhaupt keine neuen Ölheizungen mehr in Alt- und Neubauten eingebaut werden dürfen. Damit könnten den Ankündigungen von CDU, CSU und SPD »endlich mal Taten folgen«, sagte Fraktionsvize Oliver Krischer.

Mit der Verbotsidee ist die »Oppositionspartei« nicht allein: Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) strebt das Aus für Ölheizungen im Zuge des geplanten »Klimapakets« der Regierung an, hat aber einen deutlich längeren Zeithorizont im Blick. (dpa/jW)