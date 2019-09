Ermittlungen gegen sechs Polizeianwärter

Wiesbaden. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sechs mittlerweile entlassene hessische Polizeianwärter, weil sie rassistische Botschaften ausgetauscht haben sollen. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Wiesbaden am Sonntag. Die Anwärter hätten während ihrer Ausbildung über eine Whatsapp-Gruppe Bilder herumgeschickt, »die mindestens menschenverachtend sind, zu großen Teilen aber vor allem rassistisch und antisemitisch«, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Sonnabend berichtet hatte. Der Sprecher erklärte, die Entlassungsentscheidung sei getroffen worden, um eine Übernahme in den Landesdienst der Polizei sowie eine Verbeamtung auszuschließen. (dpa/jW)