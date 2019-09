Mit China gegen die Krise

Roman Pilipey/Pool Photo/dpa Immer auf dem Teppich bleiben: Kanzlerin Merkel und Premierminister Li Keqiang am Freitag in Beijing

Begleitet von Spitzenfunktionären der deutschen Wirtschaft, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Ende vergangener Woche ihre zwölfte Reise nach China absolviert. Siemens-Konzernboss Josef Käser (»Joe Kaeser«), der neue BMW-Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse und Allianz-Chef Oliver Bäte waren nur drei der zahlreichen Spitzenvertreter deutscher Großkonzerne, die an mehreren Treffen der Kanzlerin mit chinesischen Repräsentanten teilnahmen. Entsprechend haben Wirtschaftsthemen die Gespräche in der Hauptstadt und anschließend in der Jangtsekiang-Metropole Wuhan dominiert. Neben der US-Embargo- und »Strafzoll«-Politik gegen die Volksrepublik standen insbesondere die deutsch-chinesischen Beziehungen allgemein sowie Fragen des Marktzugangs im besonderen auf dem Programm; nicht zuletzt konnten deutsche Konzerne insgesamt elf Vereinbarungen mit dortigen Partnerfirmen unterzeichnen. China ist größter Handelspartner der Bundesrepublik und ihr drittgrößter Investitionsstandort – mit rasch steigender Tendenz.

Mehrere Motive haben die Kanzlerin bei den Gesprächen getrieben. Eines besteht darin, den Wirtschaftskrieg, den die Trump-Administration gegen die Volksrepublik losgetreten hat, zum eigenen Vorteil zu nutzen. Die Sonderzölle, das Embargo gegen den Elektronikriesen Huawei und gegen weitere Firmen aus China – all dies setzt Beijing unter Druck und zwingt zur Suche nach Alternativen. Kooperation mit der Bundesrepublik und der Europäischen Union ist eine davon, und zwar aufgrund des politischen und wirtschaftlichen Gewichts der EU eine bedeutende. Insofern biete sich Deutschland eine »günstige Gelegenheit«, die Zusammenarbeit noch stärker auszubauen, erläuterte Martin Herrenknecht, Chef des gleichnamigen Weltmarktführers im Tunnelbau, der Merkel ebenfalls nach Beijing begleitete. Darüber hinaus wittert Berlin die Chance, in ökonomischen Streitfragen den Druck auf die chinesische Regierung zu erhöhen. Die Kanzlerin bekräftigte bei ihrem Besuch denn auch ihre Forderung, das Investitionsabkommen, über das Beijing und Brüssel verhandeln (vgl. Spalte), möglichst bald zum Abschluss zu führen.

Gleichzeitig dringen die deutschen Kapitalvertreter allerdings energisch darauf, die Kooperation mit der Volksrepublik zu intensivieren. Hintergrund ist, dass die heimische Wirtschaft schwächelt; unter anderem wegen diverser Sanktionen (gegen Russland, gegen Iran), wegen des ungeklärten »Brexit«-Prozesses und nicht zuletzt wegen der Trumpschen Wirtschaftskriege leidet vor allem die Ausfuhr, was die exportfixierte deutsche Industrie besonders hart trifft. Auch das China-Geschäft ist zuletzt geschrumpft. Allerdings gilt das wirtschaftliche Potential der Volksrepublik mittel- und langfristig als groß genug, um Einbußen im Handel mit anderen Ländern aufzufangen. Entsprechend warb Merkel in Beijing und Wuhan um die Ausweitung von Handel und Investitionen. Als fatal gälte es deutschen Unternehmern dabei, sollten sie noch tiefer in den Machtkampf der USA gegen China hineingezogen werden. So musste etwa Infineon bestimmte Lieferungen an Huawei einstellen, um sein US-Geschäft nicht zu verlieren. Das drückt den Profit gewaltig. Die Bundeskanzlerin warb am Samstag in Wuhan deshalb ausdrücklich um mehr »Multilateralismus« – eine erneute Absage an die Bemühungen der Trump-Administration, Berlin gegen Beijing auf Linie zu zwingen.

Begleitet wurde Merkels Reise von einer gezielten Kampagne vor allem transatlantischer Milieus, die verlangten, die Kanzlerin solle die Staats- und Regierungsspitze in Beijing mit einer offenen Parteinahme zugunsten der Proteste in Hongkong brüskieren. So hatte die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock bereits vorab gefordert, Chinas Politik in Hongkong müsse »Folgen« für die deutsch-chinesische Wirtschaftskooperation haben. Das Springer-Blatt Bild druckte einen »offenen Brief« des Protestanführers Joshua Wong ab. Der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Bijan Djir-Sarai, legte mit der Äußerung, er sehe wegen der Lage in Hongkong »keine Grundlage« für Wirtschaftsgespräche, sogar eine Absage der Reise nahe. Mit Blick auf die deutschen Kapitalinteressen beschränkte sich Merkel darauf, im Konflikt um Hongkong für ein friedliches Vorgehen sowie die Einhaltung internationaler Verträge zu plädieren. Allerdings traf sie sich in Beijing auch mit oppositionellen Rechtsanwälten: Wenngleich das Kooperationsinteresse zum aktuellen Zeitpunkt dominiert, muss das längst nicht für alle Zukunft gelten.

Tatsächlich fürchten deutsche Unternehmer, es könne schon in absehbarer Zeit Probleme geben – wegen des neuen »Sozialpunktesystems« in China, das bald für alle Unternehmen gelten soll, die in der Volksrepublik tätig sind. Mit dem System werden die Unternehmen systematisch auf Verstöße gegen Gesetze überprüft. Die Liste reicht von Steuerverweigerung und Korruption bis hin zu Umweltvergehen. Firmen, die dabei zu viele Minuspunkte sammeln, sollen sanktioniert, gesetzeskonform agierende Firmen belohnt werden. Deutsche Unternehmer fürchten, dies könne ihnen zum Nachteil gereichen – insbesondere, falls Beijing versuchen sollte, über das System indirekt steuernd in die Wirtschaft einzugreifen. Merkel hat denn auch dagegen protestiert. Sollte es den Interessen der deutschen Wirtschaft dereinst zuwiderlaufen, dann könnte sich der derzeitige Kooperationswille schnell in heftigem Streit auflösen.