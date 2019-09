Zweites Kandidatenduo für Grünen-Fraktionsvorsitz

Berlin. Die Vorsitzenden der Grünen, Annalena Baerbock und Robert Habeck, reagieren zurückhaltend auf die Bewerbung von Exparteichef Cem Özdemir um den Fraktionsvorsitz im Bundestag. »Diese Fragen werden die Abgeordneten im guten demokratischen Wettbewerb entscheiden«, teilten beide am Sonntag mit. Özdemir will sich zusammen mit der Bremer Abgeordneten Kirsten Kappert-Gonther um den Vorsitz der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen bei der Wahl in rund zwei Wochen bewerben. Die Amtsinhaber Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter werden zur Wiederwahl antreten. (Reuters/jW)