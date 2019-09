»Haben uns aber nicht verdrängen lassen«

Lukas Schulze/dpa Wer mehr als nur mit Schildern protestieren will, muss sich mitunter mit der Verwaltung herumärgern

Sie haben das 4. Festival gegen Rassismus am Freitag und Samstag in Berlin-Kreuzberg mit organisiert. Geplant waren Debattenrunden sowie eine Bühne mit Musik, Theater und Redebeiträgen. Kurz vor Beginn hatte das Grünflächenamt des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg Ihnen noch Steine in den Weg gelegt. Was ist daraus geworden?

Beim Amt tat man nahezu alles, um uns zu behindern. Aber wir vom »Bündnis gegen Rassismus« sind froh, dass wir das Festival unter dem Motto »Stark durch Widerstand. You are not alone« durchführen konnten. Bis zuletzt mussten wir darum ringen. Nach mehr als fünf Monaten Untätigkeit wollte uns die Behörde die Genehmigung, Wiesen am Blücherplatz in Kreuzberg zu nutzen, vollständig verweigern.

Auf Nachfrage von junge Welt am Mittwoch morgen, weshalb das Amt sich so stur stellt, lautete die Antwort der Pressesprecherin des Bezirks: Im Detail werde nun alles ausgehandelt. Wie werten Sie das?

Das war tatsächlich der Stand zwei Tage vor Beginn unseres Festivals! Dabei hatten wir am 12. März unseren Antrag gestellt. Die zuständige Sachbearbeiterin im Grünflächenamt war telefonisch nie erreichbar, reagierte nicht auf Mails. Mittwoch mittag erhielt ich eine Nachricht, worin sie mir mitteilte, als Geschäftsführerin des Vereins Ariba e. V. sei ich nicht berechtigt, das Festival anzumelden. Hätte sie uns das vorher mitgeteilt, hätten wir, wie gefordert, eine Vollmacht eines Vorstandsmitglieds präsentieren können.

2015 hatte ich ein Festival angemeldet, damals war das kein Problem. Dem Engagement unserer Anwältin verdanken wir, dass wir noch ein Sondernutzungsrecht für die Straße erhielten. Die Wiese, wo wir das Festival stattfinden lassen wollten, konnten wir so gut wie gar nicht nutzen. Von acht geplanten Workshops in Zelten konnten nur zwei stattfinden. In der Behörde fand man das Vorgehen völlig normal, wie uns ein Mitarbeiter mitteilte. Dessen Vorgesetzter versprach uns, es werde ein Gespräch zur Untätigkeit der Behörde geben.

Wie wirkte sich die Verzögerung auf die Teilnahme am Festival aus?

Weil wir noch am Vorabend nicht sicher waren, ob es stattfinden kann, hatten wir das Festival kaum beworben. Deshalb kamen wenige Besucher. Wir haben uns aber nicht verdrängen lassen. Etwa 150 Leute tanzten am Freitag abend ausgelassen, besonders mit der politischen Band »Attackiert das System« kam tolle Stimmung auf. Unser Kinderprogramm und mehrere geplante Debatten konnten jedoch nicht stattfinden.

Worüber konnte noch debattiert werden?

Bei einer Veranstaltung von Geflüchteten für Geflüchtete ging es darum, dass »Revolution« auch über das Fernsehen vermittelt stattfinden könnte. Am Beispiel des Fotos des zweijährigen kurdischen Jungen Alan Kurdi aus Syrien, der im September 2015 tot an der türkischen Küste gefunden wurde, sei zu sehen, wie sehr dieses um die Welt gegangene Foto schockierte. Die Geflüchteten äußerten Hoffnung, dass das Sterben im Mittelmeer in die öffentliche Meinungsbildung einfließen und Empathie bei der deutschen Bevölkerung auslösen könnte.

Bei der zweiten Debatte analysierte Melanie Brazzell, Autorin des Buches »Was macht uns wirklich sicher?«, wie die Gesellschaft jenseits von Polizei und Justiz Konflikte lösen kann. Es war ein Plädoyer dafür, dass Nachbarschaften auftretende Probleme selber lösen, ohne immer gleich nach Ordnungshütern zu schreien.

Wie ist erklären Sie sich das Agieren des Grünflächenamts?

Ich finde es erstaunlich, dass das Amt das Thema Rassismus nicht wichtig nimmt. Kreuzberg-Friedrichshain ist ein von Bündnis 90/Die Grünen regierter Bezirk. Ein Besucher unseres Festivals kommentierte, AfD-Anhänger würden ja schließlich auch irgendwo arbeiten; möglicherweise in einer Behördenverwaltung. Ihn jedenfalls würde das nicht wundern. Ob da im konkreten Fall etwas dran ist, weiß ich nicht.

Nicht nur uns erging es mit dieser Behörde so. Als »Women in Exile« am Oranienplatz eine Konferenz machen wollten, durften sie es ebenfalls nicht. Beide Initiativen arbeiten zum Kampf gegen Rassismus. Ähnlich wie in unserem Fall sei nicht mal Zeit eingeräumt worden, um Widerspruch einzulegen, berichtete eine Teilnehmerin. Bitter ist, dass Neonazis im Gegensatz dazu nahezu immer und überall auftreten dürfen.