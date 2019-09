Großsprecher, Leisetreter

Michael Kappeler/dpa Empfang mit allen Ehren: Angela Merkel und der chinesische Premier Li Keqiang am 6. September 2019 in Beijing

Der Besuch Angela Merkels in China begann voller »Aufregung«, behauptet Bild. Am Donnerstag startete die Kanzlerin ihre Reise, am Freitag begannen die Konsultationen, und die Dramatik soll daher rühren, dass die Regierungschefin vorab einen »Hilferuf« der Hongkonger Dauerdemonstranten erhalten habe. Ein Treffen mit ihr wurde dringend angemahnt, doch sie habe dies »überhört«, ärgert sich das Boulevardblatt. Denn das »heißt im Klartext: Keine Visite in Hongkong und kein Besuch bei Anführern der dortigen Proteste«.

Fraglich, ob der »offene Brief« des Hongkonger Separatisten ­Joshua Wong, der der Bild exklusiv zugegangen war, es vermocht hätte, die Kanzlerin umzustimmen. Denn der 22jährige verlangt nicht weniger als eine radikale Kehrtwende: Wong schrieb, die BRD solle »auf der Hut sein, mit China Geschäfte zu machen«. Weiß der Aktivist denn nicht, dass das Land Deutschlands wichtigster Warenlieferant und seinerseits – nach den USA und Frankreich – der bedeutendste Abnehmer deutscher Exporte ist? Weiß er nicht, dass beide Nationen alleine 2018 mit einem Volumen von 199,3 Milliarden Euro Handel trieben?

Weil das wahr ist, und weil wir vom Kapitalex- und import – der den jungen Mann vollends überfordern dürfte – gar nicht reden wollen, nimmt die deutsche Regierung zu den Unruhen in der Stadt folgende Position ein: Die Konflikte seien »friedlich« und »auf der Basis der Gesetze und Freiheiten, die für Hongkong und die für das Verhältnis zwischen China und dem Sonderverwaltungsgebiet gelten«, zu lösen. Dies ist übrigens auch die offizielle chinesische Position, sie bezieht sich auf das »Basic Law«, das bei der Rückgabe der ehemaligen britischen Kolonie formuliert worden war. Genau dagegen laufen Wong und seine Verbündeten Sturm, denn hier ist die Zugehörigkeit zur Volksrepublik (und auch die Option eines chinesischen Militäreinsatzes) fixiert. Merkel wird einen Teufel tun und es in dieser Frage zum diplomatischen Eklat kommen lassen.

Das Dilemma der Bundesregierung brachte vorab der Tagesspiegel auf den Punkt: In zwei direkt nebeneinander plazierten Artikeln hieß es am Donnerstag, China sei »das Land der totalen Überwachung, der Arbeitslager und Gewalt«. Aber auch, dass dieses »Reich des Lichts« dabei helfe, »die Welt in eine bessere Zukunft zu führen«. Beide Ansichten koexistieren in der deutschen Wirtschaft und Politik. Die politische Leisetreterei und das medial Großsprecherische sind dabei überhaupt kein Widerspruch, sie ergänzen einander. Seit die EU China zum »Systemrivalen« erhoben hat – im übrigen ein Titel, der vorher der Sowjetunion vorbehalten war –, verfallen die hiesigen Blätter in verbale Beißkrämpfe. Die Bundeskanzlerin hingegen vertritt den ideellen Gesamtkapitalisten, den die Profite aus Fernost regelrecht aufreizen. Das ist der kleine, feine Unterschied zur früheren UdSSR. Er macht eine Welt aus.