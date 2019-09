Inkassofirmen sollen weniger abkassieren

Berlin. Justizministerin Christine Lamprecht (SPD) hat am Freitag einen Gesetzentwurf vorgelegt, laut dem Inkassofirmen künftig weniger Gebühren verlangen dürfen. Derzeit können sie eine Gebühr von bis zu 70,20 Euro in Rechnung stellen – selbst wenn sie nur einen Brief verschicken. Zahlungsbereite Schuldner sollen nun geschützt werden, und die Gebührenhöchstgrenze soll bei Forderungen bis zu 500 Euro auf 37,80 Euro sinken. Dem Gesetzentwurf zufolge, der der Deutschen Presseagentur vorliegt, betrifft das 83 Prozent aller Inkassoverfahren. (dpa/jW)