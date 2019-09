Post kooperiert mit China bei E-Nutzfahrzeugen

Düsseldorf. Die Deutsche Post steigt mit ihrer Tochter Street Scooter in den chinesischen Markt ein. Der Hersteller von Elektrotransportern habe mit dem Autobauer Chery Holding Group eine Grundsatzvereinbarung über die schrittweise Einführung gemeinsam hergestellter E-Fahrzeuge in der Volksrepublik und möglicherweise auf weiteren Märkten unterzeichnet, teilte der Konzern am Freitag mit. Die Serienproduktion sei für 2021 geplant bei einer Kapazität von bis zu 100.000 elektrischen Nutzfahrzeugen im Jahr. (Reuters/jW)