Internet für die Provinz

Während in den ersten Städten das 5-G-Mobilfunknetz an den Start geht und eine Verzehnfachung der bisherigen Surfgeschwindigkeit verspricht, wäre auf dem Land manch einer froh, überhaupt ins Internet zu kommen. Mit einer »Ausbauoffensive« will Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nun bis Ende 2021 99 Prozent der Haushalte eines jeden Bundeslandes mit 4-G-Internet versorgen.

Hierzu sollen 1.400 neue Mobilfunkmasten errichtet werden. Allerdings nicht durch die öffentliche Hand, sondern durch die Mobilfunkriesen Telekom, Vodafone, Telefónica sowie 1&1. Am Freitag teilte das Verkehrsministerium mit, man habe entsprechende Verträge mit den Konzernen abgeschlossen. Diese dürfen sich freuen. Denn ohnehin standen sie aufgrund der Konditionen aus der LTE-Frequenzvergabe 2015 in der Pflicht, bis Januar 2020 deutschlandweit 98 Prozent der Haushalte ans Breitbandnetz anzuschließen.

Für die nun festgelegte Anpassung bedankt sich Scheuer mit der vertraglichen Zusicherung von »Zahlungserleichterungen« im Nachgang der 5-G-Frequenzvergabe großzügig. Dabei wäre es nicht unüblich gewesen, höhere Standards bei der flächendeckenden Versorgung als Vorbedingung an die Vergabe der 5-G-Frequenzen zu koppeln.

Telekom-Vorstand Dirk Wössner: »Wir halten unsere Versprechen zum Netzausbau.« Zumindest, wenn man dafür lukrative Verträge zugeschanzt bekommt. »Im Gegenzug haben wir uns nun über die Zahlungsmodalitäten für die Vergabe der 5-G-Lizenzen geeinigt«, so Wössner weiter. Das sei wichtig.