CDU-Landeschef will Vorsitz abgeben

Potsdam. Infolge der Landtagswahl in Brandenburg am 1. September tritt CDU-Fraktions- und Landeschef Ingo Senftleben von allen Spitzenämtern zurück. Das bestätigte einem Bericht des RBB zufolge Steeven Breetz, Generalsekretär der brandenburgischen CDU, am Freitag. Senftleben werde demnach nächsten Dienstag im Rahmen der Fraktionssitzung seine Bereitschaft zum Rücktritt vom Vorsitz erklären. Er werde nicht mehr an den Sondierungsgesprächen zur Regierungsbildung in Potsdam teilnehmen und stehe im Fall einer CDU-Beteiligung auch nicht für ein Amt zur Verfügung. Kommissarischer Chef der Brandenburger CDU soll Michael Stübgen werden. (jW)