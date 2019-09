Kartellermittlungen gegen Facebook

New York. Eine Allianz von US-Bundesstaaten hat wegen kartellrechtlicher Bedenken eine Untersuchung gegen Facebook eingeleitet, wie die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James am Freitag bekanntgab. Es solle geprüft werden, ob das US-Unternehmen Verbraucherdaten missbräuchlich verwendet, die Wahlmöglichkeiten von Konsumenten einschränkt und außerdem die Werbekosten in die Höhe treibe. Das US-Justizministerium hatte bereits im Juli eine weitreichende Untersuchung großer Onlineplattformen angekündigt, die neben Facebook vor allem Google, Amazon und eventuell Apple betreffen könne. (dpa/Reuters/jW)