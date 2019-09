Groß genug für Deutschland

Andrea Verdelli/Pool via REUTERS Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in Beijing im Gespräch mit chinesischen Wirtschaftsvertretern

Chinas Präsident Xi Jinping hat am Freitag in Beijing die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Abendessen empfangen und dabei die gemeinsame Verantwortung beider Länder hervorgehoben, internationale Fairness und Gerechtigkeit zu bewahren sowie für die Sicherung von Freihandel und Multilateralismus einzutreten. Die Volksrepublik werde mit gutem Beispiel vorangehen und Worte mit Taten kombinieren, um sich weiter der Welt zu öffnen, zitierte die Nachrichtenagentur Xinhua den Staatschef. »Der chinesische Markt ist groß genug und wird in dem Maße weiter wachsen, wie sich China entwickelt«, sagte er. Das eröffne auch der deutschen Wirtschaft neue Chancen.

Zuvor war Merkel mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang zusammengekommen. Dabei hob sie hervor, dass die deutsch-chinesischen Beziehungen auf einem festen Fundament stünden. Es gebe aber auch Konflikte, bei deren Aufarbeitung man schon ein gutes Stück vorangekommen sei. Anschließend wurden elf Kooperationsvereinbarungen zwischen deutschen und chinesischen Unternehmen unterzeichnet. Pflichtgemäß sprach sich Merkel bei der Unterredung mit Li für die »Rechte und Freiheiten« der Menschen in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong aus. Vor Journalisten sagte sie anschließend, es müsse jetzt »alles daran gesetzt werden, Gewalt zu vermeiden« und politische Lösungen durch Dialog zu finden. Sie begrüße, dass die Hongkonger Regierung das Gesetz für Auslieferungen nach China inzwischen komplett zurückgezogen hat und das Gespräch mit den Bürgern suchen wolle. Premier Li seinerseits erklärte, die Zentralregierung unterstütze die Sonderverwaltungszone dabei, »Gewalt und Chaos« im Rahmen der Gesetze zu beenden. Beijing halte an dem Grundsatz »ein Land, zwei Systeme« fest, nach dem die Hongkonger ihre eigenen Angelegenheiten selbst regelten.

Die Regierungsgegner in Hongkong wollen ihre Aktionen jedoch fortsetzen. Für das Wochenende sind ein Marsch zum US-Konsulat und neue Aktionen am Flughafen der Millionenmetropole vorgesehen. (Xinhua/dpa/jW)