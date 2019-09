Aktiv für sexuelle Selbstbestimmung

RubyImages/T. Strasas Feministische Gegenproteste gegen den christlich-fundamentalistischen »Marsch für das Leben« gibt es in Berlin jedes Jahr, hier 2018

Die Auseinandersetzung über das Recht auf Schwangerschaftsabbruch spitzt sich in diesem Monat auf Straßen und Plätzen zu: Für den 21. September planen radikale Abtreibungsgegner erneut einen »Marsch für das Leben« in Berlin. Dem wollen queerfeministische Gruppen ab 10 Uhr am Rosenthaler Platz eine Demonstration unter dem Motto »What the fuck – Abtreibungen legalisieren, Antifeminismus sabotieren« entgegensetzen.

Eine Woche später will das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung mit einem bundesweiten Aktionstag die Forderung »Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Strafgesetzbuch« unterstreichen.

In mehreren Städten soll es am 28. September Flashmobs, Demonstrationen, Infostände, Ausstellungen oder Filmvorführungen zu diesem Thema geben. Das Bündnis fordert die sofortige Streichung der Paragraphen 218 und 219a des Strafgesetzbuchs, nach denen sowohl Schwangerschaftsabbrüche als auch die vermeintliche »Werbung« dafür rechtswidrig sind. Während Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche straffrei bleiben, wenn die betroffene Frau vorher ein Pflichtberatungsgespräch durchlaufen hat, das dazu dient, ihre Entscheidung als solche zu beeinflussen, wird durch die Gesetzeslage erschwert, sich über die medizinischen Aspekte zu informieren.

An dem Aktionstag soll verdeutlicht werden, dass es ein umfassendes Informationsrecht über Eingriffe dieser Art geben muss. Eine endgültige Klärung der Rechtslage steht nach wie vor aus. Im November 2017 war die Ärztin Kristina Hänel vom Amtsgericht Gießen zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden, weil sie auf ihrer Homepage angeblich für Schwangerschaftsabbrüche »geworben« hatte. Dieses Urteil hob im Juli dieses Jahres das Oberlandesgericht Frankfurt am Main auf, nachdem der Paragraph 219a umformuliert worden war: Ärzte, die Abbrüche vornehmen, sollen das nun bekannt machen dürfen, aber nicht selbst über Methoden aufklären. Letzteres soll ebenfalls legalisiert werden, verlangt das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung.

Weitere Forderungen: kostenfreier Zugang zu Verhütungsmitteln und »geschlechter- und kultursensible Sexualaufklärung für alle« sowie »soziale und ökonomische staatliche Unterstützung und die notwendige Infrastruktur für alle, die sich für ein Kind entscheiden«.

Zu den Unterstützern des Bündnisses zählen neben außerparlamentarischen Gruppen, der feministischen Kleinpartei Die Frauen und dem Beratungsstellenverbund »Pro Familia« drei im Bundestag vertretene Parteien: Die Linke, Bündnis90/DieGrünen und die SPD. (jW)