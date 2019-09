WDR/sagamedia Das Haus von »Top Manta«, der Gewerkschaft der fliegenden Händler: »Re: Straßenhändler in Barcelona«

Aufgegabelt von Alexander Herrmann

In dieser Folge besucht der fränkische Sternekoch die Mainfischer der Familie Grimm. Gefischt wird mit Blick auf das Aschaffenburger Schloss, was Alexander Herrmann zu einem Gericht aus gebratenem Zander mit weißer Specksoße und Roter Bete animiert. Die Reise geht weiter zu der oberpfälzischen Klosterbäckerei Plankstätten, wo mit dem weizenähnlichen Urgetreide Emmer gebacken wird.

BR, 19.30 Uhr

Re: Straßenhändler in Barcelona

Geduldet und gejagt

800 bis 900 Straßenverkäufer soll es in Barcelona geben. Für die meisten von ihnen ist der Verkauf gefälschter Markenartikel die einzige Chance, Geld zu verdienen. Seit einiger Zeit entstehen Interessengemeinschaften gegen den Handel. Ein Beispiel ist die Nachbarschaftsgruppe von Barceloneta, die dafür kämpft, dass die Stadt den Verkauf eindämmt. Die Stimmung in Barcelona ist also explosiv.

Arte, 19.40 Uhr

Gekaufte Agrarpolitik?

Seit 1957 gehört die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) zu den wichtigsten und gewinnträchtigsten Politikbereichen der EU. Wenn nun über die GAP ab 2020 verhandelt wird, geht es auch um die Neuverteilung der jährlich 60 Milliarden Euro Subventionen. Die Reportage deckt Verbindungen der Lobbyisten zu Parlamentariern in Brüssel und Berlin auf und zeigt, wie Bemühungen um eine umweltfreundlichere Landwirtschaft auf der Strecke bleiben. Es wird viel Papier erzeugt, um die große Agrarwende zu verhindern. Und das Ergebnis landet auf unserem Teller.

3sat, 20.15 Uhr

Wetter extrem – Hitzewellen und Wassermassen

Der Norden im Klimawandel

In dieser Folge der Dokumentation »Wetter extrem« geht es mit den Förstern des Nationalparks Harz in den Wald. Oder was davon übrig ist. Oberförsterin Sabine Bauling zeigt, wie sehr die Fichtenbestände unter den Folgen des Klimawandels leiden. Wärmere Temperaturen sind ideale Bedingungen für den Borkenkäfer, der die Bäume befällt. Die Trockenheit 2018 und 2019 setzte den Bäumen ebenso zu wie die extremen Niederschläge 2017.

NDR, 21.15 Uhr