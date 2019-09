Youtube in der Mausefalle: Stinktiere im Dunkeln

Dan Dzurisin/https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Bitte recht bieder: Youtube mag nur lebendige Viecher

Dass man mit Youtube-Videos viel Geld scheffeln kann, beweist einer der aktuell reichsten Youtuber namens Ryan Kaji. Der dauergrinsende Siebenjährige aus Texas spielt jeden Tag mit einem neuen gesponsorten Spielzeug vor der Kamera und bewertet es. So verdiente seine Familie im vergangenen Jahr 22 Millionen US-Dollar, alleine durch das Monetarisierungssystem der zum ­Google-Konzern gehörenden Plattform. Das Grundschulkind aus der Hölle lässt sich prima vermarkten, weil bunt, debil und vollends käuflich (woran natürlich die Eltern des armen Zöglings schuld sind). Mit eigenen Produktlinien für Einkaufszentren, Burgerketten und Zahnpastaherstellern läuft der Reibach weiter. Was beim Streaming werberelevant ist, bestimmt Youtube in seinen Richtlinien. Beispielsweise können Videos mit »Nacktheit«, »Inhalten rund um Kannibalismus« oder »vulgärer Sprache« keinen finanziellen Mehrwert produzieren. Wie man an dieser knappen Auswahl bereits erkennt, sind die Zensurkriterien tendenziell willkürlich, schweben im luftleeren Raum zwischen strafrechtlicher Relevanz und biederen Moralvorstellungen.

Immer wieder werden deswegen Menschen nach Gutdünken um ihre Existenzgrundlage gebracht. Das Monopol hat Youtube und wer von Youtube leben will, muss von Werbung leben. Mit diesem Dilemma konfrontiert sieht sich aktuell ein Mann namens Shawn Woods, der im US-Bundesstaat Oregon auf einer kleinen Farm lebt. Der Naturfreund beschäftigt sich seit Kindheitstagen mit Überlebenstechniken, primitiven Jagdmethoden und nachhaltiger Landwirtschaft. Seit acht Jahren betreibt er den Channel »historic hunter« und kann mit über einer Million Abonnenten mittlerweile sehr gut davon leben. Geschätzt 300–700 Dollar verdient er bei durchschnittlich 200.000 Aufrufen pro Video, bei drei Uploads pro Woche kann man sich sein Salär ausrechnen. Genau zu bestimmen ist so ein Einkommen nicht, da das Abrechnungsmodell komplex ist und von verschiedenen Faktoren, sowie einem gewissen Grad von Mitbestimmung durch den Produzenten abhängt.

Berühmt gemacht hat Shawn Woods seine Serie »Mousetrap Mondays«. Jeden Montag testet er mit einer Nachtsichtkamera im heimischen Schuppen eine neue Mause-, Ratten- oder Stinktierfalle. Dabei scheut er keine Kosten und Mühen, erwirbt historische Patentprodukte, sowie exotische Modelle, bastelt an neuen Erfindungen oder tüftelt an der Verbesserung bewährter Endhaltestellen für unerwünschte Kleintiere aller Art. Sie rutschen über Planken in Eimer, werden durch Kanonen geschossen, oder mit Gasdruck eliminiert. Dabei lernt man etwas über Mechanik, Natur und die Vermeidung unnötiger Grausamkeit. Weil man bei der Schädlingsbekämpfung aber manchmal zusieht, wie den Nagern das Licht ausgeht, hat Youtube beschlossen, dass dieses Bildungsfernsehen zu grausam für ihre Werbepartner ist. Die Demonetarisierung trifft den Familienvater Woods, der die Kurzfilme mittlerweile in Vollzeit produziert, hart. Auch Selbstzensur und das Ausweichen auf die Plattform »Vimeo« nützten bislang nichts – auch von dort verbannte man ihn aus gleichen Gründen.

Bleibt ihm nur noch übrig, die Früchte seines Bauernhofs auffressen zu lassen, Stinktiere zu streicheln und seine Kinder zu Vollidioten zu dressieren. Dann klappt es mit Youtube sicher.