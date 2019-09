Richtervorlage soll Cannabisverbot aushebeln

Der Hanfverband will die Verfassungswidrigkeit des Cannabisverbots bestätigt bekommen, wie die Organisation am Donnerstag mitteilte:

Der Deutsche Hanfverband startet eine Justizoffensive, mit der das Cannabisverbot vor das Bundesverfassungsgericht gebracht werden soll. In Deutschland werden jedes Jahr Zehntausende Menschen wegen eines Verbots verurteilt, welches nicht geeignet, nicht erforderlich und schon gar nicht verhältnismäßig – und deswegen verfassungswidrig – ist. Seit dem letzten grundsätzlichen Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Cannabis im Jahr 1994 ist ein Vierteljahrhundert vergangen. In Uruguay und Kanada sowie einigen US-Bundesstaaten wurde bereits legalisiert. In Mexiko und Südafrika haben die höchsten Gerichte klar gemacht, dass die Cannabisverbotspolitik in ihrem Land gescheitert sei und Gesetzesänderungen notwendig seien. Wir rufen die Richter dazu auf, einen konkreten Normenkontrollantrag nach Artikel 100 Absatz eins Grundgesetz zu stellen, damit das Bundesverfassungsgericht das Cannabisverbot überprüft.

Um eine solche Entscheidung zu erreichen, hat der Deutsche Hanfverband die Berliner Anwälte Henriette Scharnhorst und Johannes Honecker mit der Erstellung eines Musterkontrollantrags beauftragt. Mit dieser sogenannten »Richtervorlage« können Richter das Bundesverfassungsgericht anrufen und so eine Neubeurteilung des Verbots auf Basis der nun vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse vornehmen. Auch Betroffene des Verbots können die Vorlage in ihren Strafverfahren verwenden, um sich durch die Instanzen zu klagen. Sie können vor Gericht die ausführliche juristische und wissenschaftliche Begründung verlesen oder dies durch ihre Rechtsanwälte erledigen lassen und so begründen, weswegen in ihren verfassungsgarantierten Rechten eingegriffen wird. (…) »Wir wissen, dass es in Deutschland viele Richter, Strafrechtsprofessoren, Staats- und Rechtsanwälte gibt, die das Verbot ebenso wie wir als gescheitert beurteilen und an seiner Verfassungskonformität zweifeln. Das Bundesverfassungsgericht kann der Politik den Auftrag für eine neue Gesetzgebung erteilen und so den entscheidenden Impuls für die Legalisierung geben«, so der Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbands, Georg Wurth.

Ethecon, die Stiftung Ethik und Ökonomie, protestierte am Mittwoch gegen den Rüstungskonzern Rheinmetall:

Am Mittwoch haben rund 90 Friedensaktivisten aus dem Camp »Rheinmetall entwaffnen« dem Sommerwohnsitz von Armin Papperger in Herzberg, nur wenige Kilometer entfernt vom Rheinmetall-Produktionsstandort Unterlüß, einen Besuch abgestattet. Dabei konfrontierten Sie Papperger u. a. mit der Urkunde des »Ethecon Black Planet Award«, des Schmähpreises, den ihm die Stiftung 2017 verliehen hatte.

»Wir haben dem Hausherrn unmissverständlich klar gemacht, dass unser Protest gegen die Machenschaften der Unternehmensspitze – Bestechung, Umgehung bestehender Gesetze, Kriegstreiberei – nicht erledigt ist«, sagte Sibylle Arians aus dem Vorstand der Stiftung. »Es folgen weitere Protestveranstaltungen. (…) Unser Protest gegen das Geschäft mit Krieg, Mord und Zerstörung werden weitergehen. Wir kommen wieder.« Die diesjährigen Preisträger der beiden Awards (Blue und Black Planet, jW) werden am 21. September, dem internationalen Tag des Friedens, bekanntgegeben.