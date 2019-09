Neue Regierung steht

Francesco Ammendola/Presidential Palace/Handout via REUTERS »Fünf-Sterne-Chef« und neuer Außenminister Luigi di Maio schüttelt Staatspräsident Sergio Mattarella bei der Vereidigung die Hand (Rom, 5.9.2019)

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat am Donnerstag die von dem parteilosen Wirtschaftsprofessor Giuseppe Conte geführte neue Regierung aus »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S) und Sozialdemokraten (Demokratische Partei – PD) vereidigt. Conte sieht seine Regierung, wie die Nachrichtenagentur ANSA meldete, durch das »auf die Zukunft ausgerichtete Programm« gestärkt und versicherte, »wir werden unsere Energie, unsere Fähigkeiten und unsere Leidenschaft einsetzen, um Italien im Interesse aller Bürger besser zu machen«.

Von 21 Kabinettsmitgliedern gehören zehn der M5S, neun der PD, eines der Linkspartei »Freie und Gleiche« (LeU) an, eines ist parteilos. Trotz der Wahlergebnisse im März 2018 (M5S 32,6 Prozent, PD 18,7) herrscht ein ausgeglichenes Verhältnis. Während »Sterne«-Chef Luigi Di Maio das auch für Verhandlungen bezüglich Einwanderungsfragen mit der EU wichtige Außenministerium erhielt, übernimmt Roberto Gualtieri von der PD das Wirtschafts- und Finanzressort. Als Vorsitzender des Wirtschafts- und Währungsausschusses im EU-Parlament soll er offensichtlich die Beziehungen mit Brüssel verbessern. Laut ANSA will er haushaltspolitisch auf ein Entgegenkommen der EU hinarbeiten, eine »expansive Wirtschaftspolitik« zugunsten von Familien und Behinderten und gegen die Wohnungsnot verfolgen, dabei aber nicht das »Gleichgewicht« der öffentlichen Finanzen aufs Spiel setzen.

Verteidigungsminister wird Dario Franceschini von der PD. Das Innenministerium, das bisher der Lega-Chef Matteo Salvini innehatte, übernimmt die parteilose Rechtsanwältin Luciana Lamogese. Sie ist mit der Forderung von PD und LeU konfrontiert, die von Salvini erlassenen, zum Teil verfassungswidrigen Sicherheitsdekrete aufzuheben, auf die sich auch die Maßnahmen gegen Flüchtlinge stützen.

Der Regierungsbildung waren schwierige Verhandlungen vorausgegangen, in denen zunächst um die Posten gefeilscht wurde. Di Maio beharrte darauf, Vizepremier zu werden, was die PD ablehnte, da Conte bereits als der M5S nahestehend gesehen wird. Der dementierte, er sei »kein Mitglied der Bewegung« und nicht beteiligt an ihrer Führung. Er hat nun aber darauf verzichtet, Stellvertreter einzusetzen, und will statt dessen einen Staatssekretär ernennen. Hier will Di Maio Riccardo Fraccaro durchsetzen. Noch ist offen, ob Conte nachgibt.

Di Maio hatte über eine Beteiligung an der Regierung auf der Onlineplattform der M5S abstimmen lassen. 79,3 Prozent der teilnehmenden Mitglieder befürworteten diese. Die Gegenstimmen dürften von der Gruppe kommen, die für eine Fortsetzung der Regierung mit der Lega eingetreten war. Es bleibt abzuwarten, ob sich das bei der Vertrauensabstimmung im Parlament auswirken wird.

Nun wird Optimismus verbreitet. PD-Chef Nicola Zingaretti sagte: »Wir stehen vor einer positiven Wende für Italien.« Di Maio, der bis auf den im August einsetzenden Eklat mit Salvini dessen ausländerfeindlichen Kurs ohne größere Vorbehalte mitgetragen hatte, beteuert nun, er wolle »die Vergangenheit beiseite legen und sich auf dieses wichtige Projekt konzentrieren, das das ganze Land betrifft«.

Der Mailänder Corriere della Sera weist darauf hin, dass auch Kapitalkreise auf die neue Regierung setzen. Die Lega verliere »in dem produktiven und gemäßigten Bürgertum im Norden, das sich mehr für das Europa interessiert, das unsere Produkte kauft«, an Zustimmung.

Als nächstes steht am kommenden Dienstag die Vertrauensabstimmung im Senat und danach in der Abgeordnetenkammer an, bei der das Kabinett, wenn Di Maio seine Leute bei der Stange hält, mit einer zwar nicht überwältigenden, aber soliden Mehrheit rechnen könnte.