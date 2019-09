Dritte Stufe beginnt

Islamic Republic Iran Broadcasting/AP/dpa Neue Zentrifugen: Einmal mehr erhöht Teheran den Druck auf die EU, das Atomabkommen nicht fallenzulassen

Vom heutigen Freitag an wird Teheran weitere Vorschriften des 2015 geschlossenen Wiener Abkommens ignorieren. Dadurch sollen die nach dem Ausstieg Washingtons im vorigen Jahr verbliebenen Vertragspartner Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Russland und China dazu veranlasst werden, ihre eigenen Verpflichtungen zu erfüllen und den Iran für die Verluste zu entschädigen, die ihm durch die reaktivierten US-Sanktionen entstanden sind. Teheran richtet diese Forderung stets ausdrücklich an alle fünf Staaten, meint aber hauptsächlich das Trio der EU-Staaten.

Am 8. Mai, dem Jahrestag der Aufkündigung des Abkommens durch US-Präsident Donald Trump, hatte die iranische Regierung erstmals bekanntgegeben, bestimmte Beschränkungen ihres zivilen Atomprogramms, die in Wien vereinbart worden waren, zeitweise nicht mehr zu beachten. Die zweite Stufe der »Reduzierungen«, wie die Maßnahmen in Teheran genannt werden, folgte am 7. Juli. Zwischen den einzelnen Stufen liegen jeweils 60 Tage, die für Verhandlungen genutzt werden können. Irans Führung plant, dieses Vorgehen solange fortzusetzen, bis das EU-Trio einlenkt. Sobald das der Fall sein sollte, werde man sich wieder vollständig an das Abkommen halten und alle bis dahin praktizierten »Reduzierungen« rückgängig machen.

Die am heutigen Freitag begonnene dritte Stufe sieht die vollständige Nichtbeachtung aller Beschränkungen vor, zu denen sich der Iran auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung – abgekürzt »R & D« für »Research and Development« – verpflichtet hat. So weitgehend, aber zugleich auch vage formulierte es Präsident Hassan Rohani bei der Bekanntgabe am Mittwoch.

In der Hauptsache geht es vermutlich um die Entwicklung und Erprobung neuer Zentrifugen, die für die Anreicherung des in Gasform umgewandelten Urans benötigt werden. Teheran hatte sich 2015 in Wien dazu verpflichtet, in den nächsten zehn Jahren, also bis 2025, ausschließlich Zentrifugen des veralteten, wenig effektiven und hochgradig störanfälligen Typs »IR-1« einzusetzen. Die Iraner dürfen jedoch modernere Zentrifugen, von denen sie mehrere Modelle bis zu einer »IR-8« besitzen, in ganz geringer Zahl – zwei pro Typ – testen und weiterentwickeln.

Was auf diesem Gebiet künftig geschehen soll, ist ungewiss. Einen wichtigen Hinweis gab vielleicht eine Mitteilung des Leiters der Atomenergieorganisation des Landes, Ali Akbar Salehi, die am 18. August veröffentlicht wurde: Im Komplex der Anreicherungsanlage von Natans sei eine neue Halle errichtet worden, in der annähernd zwanzig Zentrifugen des Typs »IR-6« für künftige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten aufgestellt worden seien. Das ist an sich kein Verstoß gegen das Wiener Abkommen. Aber beginnen dürfte der Iran mit der Erprobung einer so großen Zahl neuer Zentrifugen eigentlich erst 2023.

Der Ankündigung der dritten Stufe waren intensive Verhandlungen zwischen Teheran und Paris vorausgegangen. Aus Äußerungen beider Seiten ergibt sich ein ungefähres Bild, worum es dabei geht. So fordert der Iran entweder eine Lockerung der US-Sanktionen gegen seine Erdölexporte durch neue Ausnahmegenehmigungen oder als Übergangsregelung für die nächsten vier Monate einen Kreditrahmen des EU-Trios von 15 Milliarden Dollar.

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire befand sich am Dienstag in Washington, um die Zustimmung der US-Regierung für eines der beiden Modelle zu erreichen, holte sich aber eine Abfuhr. Neue Ausnahmegenehmigungen werde es nicht geben, beschied der zuständige Mann im State Department, Brian Hook, kategorisch. Im Gegenteil werde die »Politik des maximalen Drucks« gegen den Iran noch erheblich verschärft werden. Am Mittwoch verhängte das Finanzministerium der USA Sanktionen gegen ein internationales »Netzwerk«, das den Verkauf von iranischem Öl ins Ausland organisiert. Einen Tag zuvor waren Strafmaßnahmen gegen alle am Teheraner Weltraumprogramm Beteiligten bekanntgegeben worden.