Sergio Perez/REUTERS Längst europaweit vernetzt: Die Polizei organisiert sich nach dem Vorbild ihrer erklärten Feinde

Die EU-Staaten wollen enger zusammenarbeiten, um mutmaßliche Terroristen und ihre Netzwerke schneller identifizieren zu können. Damit begründete die EU-Justizbehörde Eurojust am Donnerstag die Einführung eines übernationalen Registers. »Da Terroristen immer mehr in grenzüberschreitenden Netzwerken agieren, muss die EU das gleiche tun«, sagte Eurojust-Präsident Ladislav Hamran auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Mit dem neuen Register werde der Datenaustausch vereinfacht. Außerdem hätten sich die Mitgliedsstaaten »politisch verpflichtet«, die Informationen auch zu liefern. Damit bekomme Eurojust »erstmals einen Überblick zu allen laufenden Untersuchungen, Ermittlungen und Gerichtsverfahren in der EU«. Dabei soll es ausdrücklich auch um den »Kampf gegen rechts- und linksextremen Terror« gehen.

Eine offensichtliche Generalprobe hatte es bereits im Umfeld des G-7-Gipfels im August in Biarritz gegeben. Nahe der Ortschaft im französischen Teil des Baskenlandes nahm die Polizei am 21. August an einer Mautstelle drei Jugendliche aus Nürnberg fest. Sie waren mit Campingausrüstung auf dem Weg zum Urlaub in Spanien. In Schnellverfahren wurden sie wegen »geplanter Gewalttaten« zu zwei- bis dreimonatigen Haftstrafen verurteilt. Als belastend werteten die Richter, dass die jungen Männer »linksradikale Publikationen« bei sich geführt hätten. Ihre Unterstützer in Nürnberg vermuten einen Zusammenhang mit »Gefährderlisten«, die den französischen Behörden im Vorfeld des Gipfeltreffens von den deutschen Kollegen zur Verfügung gestellt worden waren.

»Der Fall der drei ist nur ein weiteres trauriges Beispiel für den zunehmenden Abbau unserer demokratischen Rechte in der ach so demokratischen EU«, kommentiert die Nürnberger SDAJ den Vorgang. »Proteste sollen verhindert, potentielle Protestierende kriminalisiert und die Masse der Bevölkerung dadurch ruhig gehalten werden.«

Neu ist die Zusammenarbeit der EU-Staaten in diesem Bereich nicht. Ein »möglichst umfassender« Informationsaustausch über terroristische Straftaten war schon 2005 vereinbart worden. Im Januar verwies die Bundesregierung in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linken im Bundestag deshalb darauf, dass die nun gestartete Eurojust-Datenbank »kein neues Register« sei. Schon bisher habe es ein entsprechendes »Fallbearbeitungssystem« gegeben. (AFP/dpa/jW)