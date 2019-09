Anschlagsserie

Omar Sobhani/REUTERS

Die Taliban setzen ihre Angriffswelle in Afghanistan fort: Bei zwei Autobombenanschlägen in der Hauptstadt Kabul und in der östlichen Provinzhauptstadt Pul-i-Alam sind Behördenangaben zufolge am Donnerstag mindestens 16 Menschen getötet worden, darunter zwei NATO-Soldaten. In der Nacht zu Mittwoch kamen zudem in der nördlichen Provinzhauptstadt Pul-e Chumri 33 Zivilisten und Einsatzkräfte bei Gefechten ums Leben, wie erst am Donnerstag bekannt wurde. (dpa/jW)