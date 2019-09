»Es gibt viele Geschichten, die nicht erzählt sind«

Evgenia Arbugaeva Unter anderem diese Fotografie aus der Serie »Amani« von Ewgenia Arbugaewa aus dem Jahr 2015 wird in der Ausstellung gezeigt

Weshalb setzen Sie sich künstlerisch mit der ehemaligen deutschen Forschungsstation Amani in Tansania auseinander?

Frantz Fanon (1925–1961, jW) – Psychiater, Politiker und Autor der Schrift »Die Verdammten dieser Erde« – schrieb einmal, dass er seine Gegenwart und Zukunft nicht für ein Verharren in der Vergangenheit opfern wird. Das Entscheidende ist jedoch, wie man in die Vergangenheit sieht und worüber man spricht.

Die Forschungsstation Amani ist 1902 in den Usambara-Bergen im Osten Tansanias von den Deutschen während der Kolonialzeit installiert worden. In der Sammlung des Ethnologischen Museums in Hamburg, MARKK, in dem unsere Ausstellung stattfinden wird, finden sich einige Objekte aus der Forschungsstation aus dieser Zeit. Da führen direkte Verbindungen von Tansania nach Hamburg. Es gibt viele Geschichten wie diese, die bislang nicht erzählt sind. Mit Hilfe der Kunst lässt sich so die Vergangenheit aus neuen Perspektiven erzählen, was Dialoge, Diskussionen und ein Nachdenken befördern kann – darüber, wie die Vergangenheit unsere Gegenwart und letztlich auch unsere Zukunft bestimmt.

Woran forschte man damals in der Station?

Anfangs ging es um landwirtschaftlichen Anbau. Bis heute gibt es dort einen botanischen Garten. Die Einführung der Sisalpflanze – ursprünglich von der mexikanischen Halbinsel Yucatán – war damals eine neue Idee, um in Deutsch-Ostafrika eine Plantagenwirtschaft aufzubauen. Heute findet sich diese Agavenart überall auf der Welt als Zierpflanze in Vorgärten. Später ging es in Amani auch um medizinische Fragen, wie die Forschung zu Malaria.

In Tansania folgte auf den Kolonialkrieg eine verheerende Hungersnot mit 100.000 Opfern. Weshalb ist dieser Krieg hierzulande praktisch vergessen?

Namibia erhält zur Zeit viel Aufmerksamkeit, unter anderem aufgrund der Rückführung menschlicher Gebeine, die einst zu »rassekundlichen Forschungszwecken« nach Deutschland verbracht worden sind. Dort gibt es auch Aktivisten, die an einem öffentlichen Bewusstsein für das Thema arbeiten. Außerdem sind in Namibia im Vergleich zu Tansania deutlich mehr historische Aufzeichnungen erhalten. Denn die Briten, die damals mit den Deutschen um einen Seehafen auf dem heutigen Gebiet Namibias konkurrierten, führten als Propagandamaßnahme Untersuchungen zu den Greueln durch, die von den deutschen Kolonialtruppen verübt worden waren. So etwas gibt es für Tansania nicht.

Ist die koloniale Vergangenheit in Tansania selbst heute ein Thema?

Das Historische Museum in Tanga, der ehemaligen deutschen Hafenstadt, befasst sich hauptsächlich mit der deutschen Geschichte in Ostafrika. Wer und wie viele Menschen dieses Museum besuchen, weiß ich nicht. Tansania hat eine sehr vielschichtige Geschichte mit vielen unterschiedlichen Akteuren wie Arabern, Portugiesen oder Briten. Der arabische Sklavenhandel ist zum Beispiel ein großes Thema. Da gibt also nicht nur die eine deutsche, sondern eine Vielzahl von Geschichten zu erzählen. Zur Zeit stellt sich für Tansania aber eher die Frage nach dem sozialistischen Erbe und wie es davon ausgehend weitergehen kann.

In diesem Zusammenhang spielt der sogenannte Kaunda-Anzug eine Rolle, den Sie in Ihren Performances verwenden. Was genau hat es damit auf sich?

Ich habe für eine performative Intervention im alten Hörsaal des Hamburger ethnologischen Museums eine Figur entworfen, die in einen Anzug aus dem Stoff von Moskitonetzen gekleidet ist. In dem Hörsaal ist damals »rassekundliche Forschung« gelehrt worden. Der Anzug der Figur hat den Schnitt des in Afrika historisch populären Kaunda-Anzugs. Dieser ist eng verbunden mit der panafrikanischen Unabhängigkeitsbewegung. Er geht auf den ersten Präsidenten Sambias, Kenneth Kaunda, zurück, der das schlicht geschnittene, uniformähnliche Kleidungsstück geprägt hat. Auch andere sozialistische Staatsmänner wie Fidel Castro und Mao trugen ähnliches. Die Bedeutung des Anzugs ist allerdings verblasst; heute wird er als Arbeitskleidung im Dienstleistungsbereich getragen.