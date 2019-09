Gefragt, gejagt

Brian Spurlock-USA TODAY Sports/REUTERS Zu viele Verletzungen, zu große Schmerzen: Quarterback Andrew Luck (l.) von den Indianapolis Colts hat die Schnauze voll

Das kommt im Sport auch nicht alle Tage vor: Ein Superstar tritt auf dem Höhepunkt seiner Karriere ab. Andrew Luck von den Indianapolis Colts gehört zu den besten Quarterbacks der National Football League. Und er ist erst 29 Jahre alt. Für einen Spieler auf dieser Position ein fast noch jugendliches Alter. Die Kollegen Drew Brees und Tom Brady sind bereits über 40. Dennoch gab Luck Ende August seinen Rücktritt bekannt. »In den vergangenen vier Jahren steckte ich fest in einem Kreislauf aus Verletzungen, Schmerzen, Reha, unaufhörlich, unerbittlich, sowohl in der Saison als auch außerhalb der Saison. Ich sehe nur einen Weg, da rauszukommen, indem ich kein Football mehr spiele«, so Lucks Begründung, die er unter Tränen der Öffentlichkeit mitteilte.

Luck musste in den letzten Jahren immer wieder wegen Verletzungen aussetzen, verpasste teilweise komplette Spielzeiten. Auch in der Vorbereitung auf die kommende Saison plagten ihn gleich mehrere Blessuren – sein Einsatz mit den Colts gegen die Los Angeles Chargers zum Saisonauftakt am kommenden Wochenende war stark gefährdet.

In einem Sport wie American Football, wo Attacken der Verteidiger eine ähnliche Wirkung wie die eines leichten Autounfalls entfalten können, sind Verletzungen an der Tagesordnung. Diese Strapazen mag sich – verständlicherweise – nicht jeder auf Dauer antun. Gerade Quarterbacks sind dabei ständigen Angriffen ausgesetzt. Kein Wunder, sind sie doch in der Offensive die entscheidende Figur. Ohne einen zumindest passablen Akteur auf der Position des Ballwerfers wird es schwierig, Spiele zu gewinnen. Von einem Einzug in den Super Bowl ganz zu schweigen.

Eine derart exponierte Stellung nimmt sonst keine andere Position im Mannschaftssport ein. Und was American Football betrifft, ist mittlerweile statistisch erwiesen, dass Passspiel um einiges effektiver ist als Laufspiel. Während also der Running Back an Bedeutung verloren hat, ist die des Quarterbacks noch einmal deutlich gestiegen. Sie sind die schillernden Figuren dieses Sports. Aaron Rodgers und Tom Brady werden überall erkannt, ein sehr guter Linebacker nicht.

Selbst wenn sie nicht zu den besten ihres Fachs gehören, sind Quarterbacks in der Regel doch die Spitzenverdiener im Team. Es gibt Ausnahmen: Denn das Titelfenster für Teams öffnet sich mittlerweile vor allem dann, wenn sie einen guten Nachwuchs-Quarterback in ihren Reihen haben. Spielern frisch vom College muss in den ersten Vertragsjahren ein geringeres Gehalt gezahlt werden. Daher bleibt mehr Geld – in der NFL gibt es eine Gehaltsobergrenze, die nicht überschritten werden darf – für Spieler auf anderen Positionen. Ist der erste Vertrag des Quarterbacks ausgelaufen, werden freilich ganz andere Summen fällig.

Besonders aggressiv haben diese Strategie der Maximierung des ersten Quarterback-Vertrages zuletzt die Los Angeles Rams verfolgt. Belohnt wurden sie vergangene Saison mit dem Einzug in den Super Bowl. Auch gegenwärtig gehören die Rams zu den Favoriten. Zweifel, ob Quarterback Jared Goff gut genug für einen Triumph im Endspiel ist, bestehen aber weiterhin.

Und wenn der Quarterback nicht gut genug ist, dann reicht es eben nicht zum Sieg im Super Bowl. Egal, wie stark der Rest des Kaders ist. Diese Erfahrung mussten die Jacksonville Jaguars in der Saison 2017 machen. Ihre Defensive agierte auf historisch hohem Niveau. Für den Einzug in den Super Bowl reichte es dennoch nicht – Quarterback Blake Bortles war zu schlecht. Auch die Chicago Bears waren letztes Jahr in der Defensive sehr dominant. In den Playoffs kam jedoch das Aus in Runde eins, zu limitiert waren die Fähigkeiten von Quarterback Mitchell Trubisky.

Mit der Bedeutung des Quarterbacks ist auch die von anderen Positionen gestiegen, etwa die der Offensive Line. Die Spieler dort sollen den Quarterback vor Attacken schützen. Denn ein Quarterback kann noch so talentiert sein – ohne ausreichenden Schutz wird er es schwer haben. Nicht zuletzt Andrew Luck fehlte am Anfang seiner Karriere die nötige »Rückendeckung« durch seine Kollegen. Allzu oft war er auf dem Feld Freiwild. Dennoch brachte er die Colts stets in die letzten Runden der Playoffs.

Eine vergleichbar starke Offensive Line wie derzeit hatte Luck noch nie. Dennoch will er sich den Job als meistgejagter Spieler auf dem Feld nicht länger antun. Mit Luck galten die Colts als ein Anwärter auf den Super Bowl. Ohne ihn wird es, obwohl das Team stark besetzt ist, schwer, auch nur die Playoffs zu erreichen.