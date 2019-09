Geschäft mit dem Bild

Andreas Gebert/Picture Alliance Eingang der deutschen Filiale von Getty Images in München 2008

Wer eine der zahllosen kleinen Internetzeitungen betreibt, kennt das Problem: Woher bekomme ich Bildmaterial? Viele können sich teure Fotoarchive nicht leisten. Falls sie keine Bleiwüsten produzieren wollen, müssen sie sich zwangsläufig nach kostenlosen Angeboten umschauen.

Seit März 2014 bietet das Unternehmen Getty Images 35 Millionen seiner mehr als 300 Millionen Fotos und Videoclips weltweit zur kostenlosen Verwendung an, wie die BBC seinerzeit berichtete. Voraussetzung ist, die Nutzer verfolgen kein kommerzielles Interesse. Die Einbettung des Fotos erfolgt über einen speziellen Code mit einem sogenannte Internetframe (Inframe), den Getty Images zur Verfügung stellt.

Genau hier lauert Gefahr: »Mit dem Link haben Sie von Ihrer Page eine direkte Datenautobahn zu Getty Images gelegt«, warnt die Internetseite content-marketing.com. Damit erfährt das Unternehmen alles über die Zugriffszahlen, die Nutzerfrequenz und -struktur. »Dank Google Analytics wissen Sie, was sich auf Ihrer Seite tut, via Iframe weiß Getty Images es auch«, so das Portal.

Mit der Freigabe der Fotos sagt Getty Images der »Bildpiraterie« den Kampf an. Picscout fahndet für das Unternehmen im Netz nach Verstößen gegen das Urheberrecht. Spiegeln, Schneiden, Farbe verändern hilft nicht – die Suchmaschine findet fast alles. Allerdings dauert es zuweilen Monate, die Billionen Seiten im Web zu durchforsten. Es sei aber unmöglich, sämtliche Urheberrechtsverstöße ausfindig zu machen.

Also warum einen Teil der Bilder nicht gleich freigeben und durch den Link wieder die Kontrolle übernehmen, so die Logik. Geld springt auch dabei heraus, denn auf die Weise kann Getty Images Werbung auf den Homepages schalten, die kostenlose Fotos verwenden. Wer auf den Anbieter baut, sollte in jeden Fall von Zeit zu Zeit die eigene Website durchforsten. Löscht das Unternehmen nämlich ein Foto aus dem kostenlosen Angebot, dann verschwindet es auch auf dem Homepages, auf denen es eingebaut wurde.

Mark Harris Getty war 1994 Mitgründer des Unternehmens. Vor elf Jahren verkaufte er die Firma für 2,3 Milliarden Dollar an die Investmentgesellschaft Hellmann & Friedman, blieb aber weiter Anteilhaber. 2012 löste die Carlyle Group Hellmann & Friedman ab. Der Erfolg blieb jedoch aus. Das Unternehmen plagen hohe Schulden, der Markt gilt als hart umkämpft. Deshalb kaufte Mark Getty vor kurzem das gesamte Fotoimperium für geschätzte drei Milliarden Dollar zurück, wie das Handelsblatt am 4. Juni berichtete.

»Dein Geschäftsmodell ist immer unter Druck. Du musst dich ständig ändern«, sagte der Gründer der in Düsseldorf erscheinenden Wirtschaftstageszeitung. Getty Images hat unlängst eine Initiative für »ehrliche Fotos« gestartet. »Klischeehafte Rollenbilder sollen auf den Symbolfotos nicht mehr verbreitet werden.« Die Firma wolle »als weltweit erste Bildagentur« keine Abbildungen mehr »von Models in die Datenbank nehmen, deren Körperform retuschiert wurde, um sie schlanker oder fülliger erscheinen zu lassen«, stand dazu im Handelsblatt. Das Unternehmen kooperiert seit längerem mit den großen Nachrichtenagenturen Reuters und AFP.

Der Firmenchef ist Spross einer der bekanntesten Milliardärsfamilien aus den USA. Sein Großvater John Paul (ursprünglich Jean Paul) Getty machte in Erdöl und galt zeitweise als reichster Mann der Welt und einer der ersten Dollarmilliardäre. Dass es der Pa­triarch verstand, das Geld zusammenzuhalten, zeigte er 1973, als sein damals 16 Jahre alter Enkel John Paul III., der Bruder von Mark, in Rom entführt wurde. 17 Millionen Dollar verlangten die Kidnapper.

Die Familie vermutete, der rebellische Enkel, habe die Entführung selbst inszeniert, um den Sparstrumpf des Opas zu plündern. Ein Vierteljahr später schickten die Entführer eine Locke und ein menschliches Ohr an eine Zeitung und drohten mit weiteren Verstümmlungen. Immerhin: Ihre Forderung hatten sie auf drei Millionen Dollar heruntergeschraubt.

Am Ende zahlte der Grandpa 2,2 Millionen, genau die Summe, die noch von der Steuer absetzbar war. Die restlichen 800.000 Dollar lieh er seinem Sohn, dem Vater des entführten Jungen, angeblich mit vier Prozent Zinsen. Der entführte John Paul Getty III. wurde wenig später lebend in einer Tankstelle in Süditalien gefunden. Er war seelisch und körperlich für sein Leben gezeichnet und wurde drogenabhängig. Er starb 2011 mit 54 Jahren.

Der Patriarch glorifizierte im Nachgang seine monatelange Weigerung, das Lösegeld zu zahlen, als Kampf gegen das Böse in der Welt. »Ich behaupte, das Eingehen auf die Forderungen von Kriminellen und Terroristen garantierte das ständige Wachsen und die Verbreitung der Gesetzlosigkeit, Gewalt und solche Auswüchse wie Terrorbomben, Luftpiraterie und das Abschlachten von Geiseln, die unsere heutige Welt plagen«, schrieb er 1976 in seinen Memoiren.

In Wirklichkeit war der Alte wohl nur ein unglaublicher Pfennigfuchser, die Geschichten über seinen Geiz sind Legende. In seinem englischen Anwesen Sutton Place bei London installierte er vorübergehend sogar ein Münztelefon für die Gäste.