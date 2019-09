EU: Hunderte Millionen Euro für »Brexit«

Brüssel. Für den Fall eines ungeregelten »Brexit« Ende Oktober stellt die EU-Kommission 780 Millionen Euro an Finanzhilfen für die Mitgliedstaaten bereit. Wie EU-Vertreter am Mittwoch in Brüssel sagten, kommen rund 600 Millionen Euro davon aus dem »EU-Solidaritätsfonds«, der normalerweise Mittel bei schweren Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Überschwemmungen bereitstellt. Weitere 180 Millionen Euro würden über den EU-Fonds für die »Bewältigung von Globalisierungsfolgen« beigesteuert. (AFP/jW)