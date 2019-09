»Mittelrhein«-Verfahren eingestellt

Koblenz. Das Hauptverfahren im Prozess gegen anfangs 13 mutmaßliche Mitglieder des Neonazinetzwerks »Aktionsbüro Mittelrhein« vor dem Landgericht Koblenz ist eingestellt worden. Dies sagte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Zuletzt war im Hauptverfahren nur noch gegen einen Angeklagten verhandelt worden. In seinem Fall erfolgte die Einstellung nun wie bei mehreren Angeklagten zuvor wegen Geringfügigkeit. Zum Auftakt des Prozesses im Februar waren zunächst 14 Verdächtige unter anderem wegen Angriffen auf Mitglieder der linken Szene angeklagt. Gegen einen Angeklagten wurde aber separat verhandelt, so dass im Hauptverfahren 13 Beschuldigte auf der Anklagebank saßen. Erst vor wenigen Wochen waren neue Verhandlungstermine bis Dezember 2020 bestimmt worden. (AFP/jW)