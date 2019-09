Hongkong zieht Gesetz nach Protesten zurück

Hongkong. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat am Mittwoch die Rücknahme des Auslieferungsgesetzes bekannt gegeben. »Die Regierung wird das Gesetz in aller Form zurückziehen, um die Sorgen der Bevölkerung vollständig zu entkräften«, sagte Lam in einer Videoansprache. Sie gibt damit einer der Hauptforderungen der Demonstranten nach, die in Hongkong seit drei Monaten auf die Straße gehen. Die Vorlage des Gesetzes, das Überstellungen von Verdächtigen an Festlandchina vorsah, war Auslöser der Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone. (AFP/jW)