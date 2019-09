Chaostage im Unterhaus

Ammar Awad/REUTERS Demonstration gegen die Konservativen am Dienstag vor dem Unterhaus in London

Großbritannien steht vor Neuwahlen – oder auch nicht. Am späten Dienstag abend stimmten 328 Abgeordnete für und 301 gegen eine Änderung der Tagesordnung. Sie ermöglichten damit die Diskussion eines Antrags, der Premierminister Boris Johnson zwingen sollte, in Brüssel eine erneute Verschiebung des EU-Austritts auf Ende Januar 2020 zu beantragen, wenn bis zum 19. Oktober kein Vertrag über den »Brexit« ratifiziert worden sei. Debattiert wurde das im Unterhaus am Mittwoch abend nach jW-Redaktionsschluss.

Johnson bezeichnete schon den Beschluss vom Dienstag kurz nach der Abstimmung als »Kapitulation vor der EU«. Das Parlament habe beschlossen, jeden Deal mit Brüssel unmöglich zu machen. Der Premier kündigte deshalb einen Antrag auf Neuwahlen an. Für diesen bräuchte er eine Zweidrittelmehrheit der Unterhausabgeordneten. Am Mittwoch sah es allerdings nicht so aus, als würde Johnson diese erreichen. Die oppositionelle Labour-Partei etwa stellte klar, dass man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht für Neuwahlen stimmen werde. Erst müsse ein »No-Deal-Brexit« durch entsprechende Beschlüsse von beiden Parlamentskammern unmöglich gemacht werden. Dann aber werde man ebenfalls für Neuwahlen eintreten. Das könne bereits am Freitag abend der Fall sein, hieß es in einer in der Nacht zu Mittwoch verbreiteten Pressemitteilung.

Sollte es nicht zu einer Auflösung des Parlaments durch einen Beschluss mit Zweidrittelmehrheit kommen, könnte auch ein erfolgreiches Misstrauensvotum zu Neuwahlen führen. In einem solchen Fall würde zunächst eine Frist von 14 Tagen beginnen, in der eine neue Regierung gebildet werden kann oder der abgewählte Premierminister versucht, das Vertrauen wiederherzustellen. Verstreicht sie ungenutzt, kommt es zur Neuwahl.

Am Mittwoch wurden allerdings aus den Labour-Reihen auch Stimmen laut, die Neuwahlen komplett ablehnen. So sagte der brexitpolitische Sprecher der Oppositionspartei, Keir Starmer, der BBC, es sei auch denkbar, nach einem erfolgreichen Misstrauensantrag gegen Johnson zeitweilig die Regierungsgeschäfte zu übernehmen, um ein zweites EU-Referendum einzuleiten. Möglich sei auch eine Verschiebung der Entscheidung über Neuwahlen bis November, so Starmer im Onlineblog der Tageszeitung The Guardian am Mittwoch nachmittag.

Johnson hat alle 21 konservativen Abgeordneten, die am Dienstag gegen die Regierung gestimmt hatten, aus der konservativen Parlamentsfraktion ausschließen lassen. Ein weiterer Tory, Phillip Lee, hatte schon während der Rede Johnsons im Unterhaus kurz vor der Abstimmung öffentlichkeitswirksam die konservative Seite verlassen, um in den Reihen der Liberaldemokraten Platz zu nehmen. Steve Baker, der neue Vorsitzende der nationalkonservativen »European Research Group« (ERG), in der Dutzende konservative Parlamentsabgeordnete organisiert sind, forderte ein Wahlbündnis der Tories mit der rechten »Brexit-Partei« von Nigel Farage.